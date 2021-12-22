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SBL／看1天球不用58元 19季首推季票可看季後、冠軍賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
即將在本周點燃戰火的第19季SBL，於今天宣布首度推出超值全年度季票。 圖／中華籃協提供(資料照)
即將在本周點燃戰火的第19季SBL，於今天宣布首度推出超值全年度季票。 圖／中華籃協提供(資料照)

即將在本周點燃戰火的第19季SBL，於今天宣布首度推出超值全年度季票，只要花2999元就能夠觀看本屆52天，含例行賽80場與季後賽、和冠軍賽所有場次，也代表每天平均票價不用58元，期盼在逆勢中留住球迷。

SBL本季受到T1聯盟成立以及PLG擴編影響，雖然仍維持5隊規模開打，不過包括主力陣容都移轉到兩大職業聯盟的璞園、九太和台啤都進入大換血，其中璞園與九太更是有半數以上球員都不具有SBL經歷；就連老牌勁旅裕隆以及陣容異動最小的台銀，也同樣有主力球員轉戰職籃賽場，讓新賽季的SBL將呈獻全新面貌。

儘管受到的衝擊不小，但SBL仍試圖在國內籃壇的戰國時代中力求突破，繼日前宣布將由緯來電視網（體育台、精采台）、華視、愛爾達電視、GETWIN直播平台（Youtube、Twitch）、SBL粉專共同直播比賽，讓球迷可透過電視、手機、電腦等多平台觀看賽事外，今天再宣布首度推出全年度季票。

第19季SBL全年度季票，售價2999元，可欣賞總計52天，包含80場例行賽，及季後賽、總冠軍賽全部場次，並附贈VIP卡、T恤（定價980元）、筆記本（定價250元）等專屬周邊商品，購買套票球迷另享有開季後各主題活動相關贈品優先領取，相當超值，例行賽門票與季票今天中午12點將在在年代售票系統及四大超商購票通路開賣，季票須透過通路購買，比賽現場僅出售當日門票。

此外，本屆SBL將前往新北板橋、桃園巨蛋、台大體育館、輔大體育館、高雄鳳山等五座場館進行比賽，為鼓勵喜愛SBL的球迷踴躍進場，板橋、桃園、輔大、鳳山場次採單一票價不分區，每張200元；台大體育館一樓票價300元、二樓票價200元。

SBL 璞園 T1聯盟

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