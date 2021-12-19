PLG／國王小火車發威 退夢想家迎主場連勝

昨天迎接主場開幕戰勝利的新北國王隊，今天面對福爾摩沙寶島夢想家隊陷入苦戰，兩隊幾乎拉鋸全場，國王靠著洋將湯瑪士28分、17籃板、7火鍋的攻守俱佳演出，頂住踢館的夢想家，以94：89迎接主場開幕周2連勝。

首節夢想家泰半取得領先，國王靠楊興治一人包辦全隊前13分中的8分，助隊13：13追平，射手簡祐哲「4分打」後國王再度扳平比數，不過夢想家靠洋將布依德首節11分帶動，仍取得26：24微幅領先。

替補上場的簡祐哲上半場手感火燙，他三分球5投3中進帳16分，數度助隊領先，但夢想家也有簡浩、錢肯尼回應，加上李德威投進壓哨球，仍以49：45領先進入下半場。

第三節李盈鋒、簡祐哲連番進球，國王一度取得64：59領先；夢想家靠吳永盛回敬外線，一波8：3攻勢追平比數，67：67進入決勝節。

第四節國王洋將湯瑪士連飆進兩記外線，李盈鋒籃下、外線都有發揮下打出一波11：0攻勢，領先擴大到80：69。夢想家靠布依德6分58秒站上罰球線才中斷得分荒，林俊吉、吳永盛和忻沃克接棒飆進外線後，差距縮小到80：82，不過國王在比賽拉鋸時刻有李愷諺和湯瑪士各拿4分，加上1分31秒簡祐哲投進下半場第一個進球，國王領先再拉擴大到92：86。

湯瑪士回頭再賞火鍋，夢想家簡浩最後14秒雖飆進外線，但楊敬敏12.2秒兩罰俱中罰進保險分，最終國王就以94：89迎接主場連勝。