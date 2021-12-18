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桃園雲豹力退台南台鋼獵鷹 T1首勝開張

中央社 / 台北18日電

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天在嘉藥紹宗體育館舉辦主場開幕戰，前來踢館的桃園雲豹靠著洋將和亞洲外援搭配得宜，加上鄭瑋適時挹注得分火力，以89比81勝出，隊史首勝開張。

T1聯盟今天兩地開打，首場由台南台鋼獵鷹出戰桃園雲豹，兩隊都要尋求開季首勝，相較於雲豹擁有2名洋將和1名亞洲外援，台鋼獵鷹洋將還未到位，以單洋將應戰。

雲豹開賽攻勢多點開花，靠著洋將歐頓（DanielOrton）禁區逞威，頻頻搶分，率隊首節以25比21領先，反觀台鋼獵鷹攻勢集中在洋將賈西亞（ChuckGarcia JR.）身上，單節包辦12分。

面對雲豹次節遭遇亂流，台鋼獵鷹及時回神，靠著張家榮挺身而出，加上隊長龍弘元中距離跳投搶分，以47比39反超。

雲豹鄭瑋第3節在外線接連開火，轟下13分，與亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）、洋將米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）聯手，包辦單節所有得分，助雲豹以69比63要回領先。

台鋼獵鷹劉人豪多次發動攻勢，試圖拉近比分，但球隊關鍵時刻仍欠缺適時一擊，反觀歐頓扮演穿針引線的角色，下半場送出6次助攻，加上隊友杜譽城倒數1分25秒時飆進三分球，澆熄台鋼獵鷹反撲氣燄，雲豹就以8分差收下隊史首勝，擺脫開季2連敗。

桃園雲豹總教練王志群賽後表示，這一勝非常重要，象徵球隊新的開始，有助鼓舞球隊士氣，期待能拿下更多勝場數，並拿下季後賽門票。

觀察比賽數據，王志群認為，「內容可以更精緻一點」，很多空檔或籃板處理不好，後續還待加強。

雲豹此役以米特羅維奇拿下21分、7籃板、4助攻，表現最佳，狄安森貢獻19分、12籃板，下半場表現出色的鄭瑋全場進帳17分，外加3籃板、3抄截；台鋼獵鷹賈西亞儘管繳出全場最高分26分，另有14籃板、2助攻，仍未能帶領球隊贏球。

T1聯盟 王志群

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