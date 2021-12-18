PLG／李愷諺全能秀退富邦勇士 國王奪開季二連勝

PLG新北國王今天在新莊體育館舉行主場開幕戰，迎戰衛冕軍台北富邦勇士，並吸引超過6000名球迷進場觀賽，儘管國王目前僅有單洋將湯瑪士（Thomas Welsh）坐鎮，但在本土球員李愷諺、楊敬敏、簡祐哲和洪楷傑4名本土球員的優異發揮下，最終國王就以109：102，成為本季首支在主場開幕戰拿下勝利的球隊。

上周在夢想家主場拿下隊史成軍首勝，並且讓對手僅拿下聯盟史上單場新低64分的國王，本周回到新莊體育館迎接主場開幕戰，不僅新北市長侯友宜親自到場參與開球儀式，球團董事長王文祥也在賽前致詞，而本場比賽也售出6032張票，開出票房紅盤。

而在主場出賽的國王也與衛冕軍富邦勇士打出精彩的拉鋸戰，首節國王就投進5顆三分球取得27：23領先，其中包括張文平在該節結束前投進一顆壓哨三分球；不過富邦勇士第二節開節拉出一波13：0的反撲逆轉戰局，上賽季MVP張宗憲單節進帳10分，幫助富邦勇士在中場休息時反取得53：50領先。

下半場兩隊展開激烈的拉鋸戰，富邦勇士在第三節最後30秒雖然一度取得8分領先，但先是湯瑪士、洪楷傑連得4分，李愷諺又投進一記壓哨三分球，讓國王在三節打完僅以1分落後。

末節國王洪楷傑、簡祐哲、楊敬敏接連投進三分球，加上李愷諺持續撕裂富邦勇士防線，國王一度取得12分領先，不過富邦勇士蔡文誠、張宗憲也連得5分止血，將球隊再帶回到戰局之中。

比賽最後25秒，張宗憲連得5分後富邦勇士追到僅剩3分差，不過國王楊敬敏關鍵兩罰俱中，最終國王也成功守成，以7分差距收下開季2連勝，成為本季第一支在主場開幕戰取勝的球隊。