HBL／六角國際捐百萬助東泰高中籃球隊 要培養下個新星

餐飲集團六角國際16日捐出100萬元給新竹縣東泰高中，要幫助東泰高中籃球隊持續培養籃球好手，六角執行副總王麗玉則勉勵小球員，希望要堅持挺進決賽，明年3月進軍台北小巨蛋，為學校及家鄉爭取榮耀。

王麗玉表示，去年新竹縣東泰高中與新竹市光復高中雙雙打進4強，形成「新竹內戰」，沒想到今年兩強再次強碰，即將在高雄巨蛋對決，六角國際作為新竹縣竹北起家的企業，當然要率先支持自家新竹縣的籃球隊，不過希望2新竹球隊都能過關斬將，挺進明年決賽，屆時也會動員公司當啦啦隊。

校長賴文政表示，六角集團一直以來都很支持東泰高中，還長期推動「籃球人才培育A咖計畫」，不只協助學校培養籃球人才，而且也讓這些熱愛打球的孩子們一股支持的力量，讓球員們不怕沒有後援。

議員張益生也出席致贈典禮，他表示球員們的訓練都是一步一腳印，這次相信球隊也不會讓學校及新竹縣失望。

號稱東泰小柯瑞的球員廖慈恩，在典禮上也特別感謝六角集團的百萬捐贈，還單獨與王麗玉合影，他說對於這筆補助，可以讓球員們獲得更好的裝備及訓練，他也說既然拿了贊助，就會更積極表現，不會讓大家失望。