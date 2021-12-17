HBL／六角國際捐百萬助東泰高中籃球隊 要培養下個新星
餐飲集團六角國際16日捐出100萬元給新竹縣東泰高中，要幫助東泰高中籃球隊持續培養籃球好手，六角執行副總王麗玉則勉勵小球員，希望要堅持挺進決賽，明年3月進軍台北小巨蛋，為學校及家鄉爭取榮耀。
王麗玉表示，去年新竹縣東泰高中與新竹市光復高中雙雙打進4強，形成「新竹內戰」，沒想到今年兩強再次強碰，即將在高雄巨蛋對決，六角國際作為新竹縣竹北起家的企業，當然要率先支持自家新竹縣的籃球隊，不過希望2新竹球隊都能過關斬將，挺進明年決賽，屆時也會動員公司當啦啦隊。
校長賴文政表示，六角集團一直以來都很支持東泰高中，還長期推動「籃球人才培育A咖計畫」，不只協助學校培養籃球人才，而且也讓這些熱愛打球的孩子們一股支持的力量，讓球員們不怕沒有後援。
議員張益生也出席致贈典禮，他表示球員們的訓練都是一步一腳印，這次相信球隊也不會讓學校及新竹縣失望。
號稱東泰小柯瑞的球員廖慈恩，在典禮上也特別感謝六角集團的百萬捐贈，還單獨與王麗玉合影，他說對於這筆補助，可以讓球員們獲得更好的裝備及訓練，他也說既然拿了贊助，就會更積極表現，不會讓大家失望。
六角國際表示，他們對於新竹在地運動發展及深耕高中基層籃球運動不遺餘力，連續4年贊助HBL高中籃球聯賽，更把資源投入校園籃球培訓發展，除宣布長期贊助新竹縣東泰高中外，也將籃球人才培育計畫擴及光復高中男子籃球隊及新竹高商女子籃球隊。
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