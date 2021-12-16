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PLG／最帥總管陳信安自己爆料：去年原本想復出當球員

聯合新聞網 / 綜合報導
陳信安自曝曾想重回球場上打球。 圖／桃園領航猿隊提供
陳信安自曝曾想重回球場上打球。 圖／桃園領航猿隊提供

現為PLG桃園領航猿總經理的「台灣飛人」陳信安，近日在P聯盟官方Podcast節目中自爆去年曾考慮復出重返戰場，為領航猿效力，但礙於自己的體力大不如前，只好忍痛放棄。

即便已高掛球靴，陳信安仍在籃壇親力親為，以「制服組」身分帶領的領航猿直指總冠軍為目標。近日他受邀PLG官方授權的Podcast節目《球場第一排》，除了大聊過往挑戰NBA的心路歷程外，也自爆曾經一度想效法偶像喬丹，退休後再復出重返球場，體驗生涯從未有過的職業籃球滋味，。

陳信安自己爆料嚇了大家一跳，他坦言其實一直有想過復出的事，而且他也透露在P聯盟球員登錄最後期限截止前真的有報名，但礙於諸多考量所以最後一刻又撤掉了，當時有傳聞說他要復出確實非空卻來風。他提到自己技術還在，體態也維持得很好，和退休前相比只多了3公斤，就是體能已大不如前。此外膝蓋傷勢仍是他難以久戰原因，「打一天就要休好幾天」，因此就算滿懷壯志，仍心有餘力而力不足。他最後自嘲「現在只要跟球員練球一小時，就要累個好幾天」，評估自己不再適合高強度運動。

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