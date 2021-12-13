SBL／存款一度剩900元 呂冠霆回歸更珍惜
第17季SBL後淡出球場，呂冠霆卸下台銀球員身分後轉戰健身業，無奈3個月後就遇新冠肺炎疫情爆發，3個月零收入，戶頭一度只剩900元，如今有機會加入高雄九太科技籃球隊，讓他直呼格外珍惜。
身高197公分的呂冠霆是台藝大奪冠班底之一，大學畢業後加入台銀隊，但SBL前5個賽季飽受傷痛折磨，一次車禍傷了膝蓋影響更超過一年，才動了退役想法。
他轉戰健身業，甚至參加過健美比賽，但投入的積蓄也可觀，加上新冠肺炎疫情爆發後健身房暫停營業，他回憶說：「那時完全沒收入，就先回到宜蘭老家『啃老』。」
九太為呂冠霆打開另一扇窗，6月底他受邀去測試，獲得重新出發的機會，他形容回歸的心情十分不同，「以前練球會覺得累，現在是真的會很感謝能踏上球場，因為知道外面生活不容易。」
在九太年紀僅次於吳宏興，呂冠霆被賦予帶領年輕球員的任務，自評舊傷已經痊癒超過8成的他說，第19季SBL就像是「圓夢」旅程，「在台銀一直在受傷，沒什麼表現，這季想拿最佳進步獎，帶學弟去打好每場比賽。」
九太副隊長呂宗霖也是轉一圈後重回球場的代表，他和呂冠霆曾在台銀同隊兩季，第16季SBL後一度到對岸測試，但因薪資太低選擇回台；他曾回花蓮老家跟著母親學保險，但放不下籃球的熱情，今年才回歸熟悉舞台。
27歲的呂宗霖提到，雖淡出球場兩年，中間仍不斷維持自己狀態，「就是等待一個機會，謝謝九太，相信我。」身為球隊少數有SBL經驗的球員，他盼帶著全隊一起進步，朝冠軍戰目標前進。
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