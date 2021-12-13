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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

PLG／攻城獅宣傳影片抄襲疑雲 球團回應被網友酸爆

聯合新聞網 / 綜合報導
攻城獅球團日前發布的年度形象影片遭爆抄襲疑雲。 圖截自影片
攻城獅球團日前發布的年度形象影片遭爆抄襲疑雲。 圖截自影片

號稱聯盟最會行銷的球團，新竹街口攻城獅11日發布年度形象片「Ready...」，不少球迷認為相當有氣勢，不過也被其他網友抓包，疑似抄襲5年前的外國影片。對此，攻城獅球團昨在聲明中表示「許多元素來自不同的經典案例」，卻未正面回應抄襲問題，令網友大酸：「內文都是中文，但還是按下翻譯年糕好了，因為根本沒重點，看不懂，嘖嘖。」

攻城獅球團日前發布年度形象片，以「Ready To Roar」作為主軸，闡述球員每天都須做足準備，迎接訓練及賽事。影片敘事方式看似十分新穎，以旁白貫穿整部影片，搭配球員對嘴，部分球迷在影片下方留言力挺，表示主場大螢幕觀看影片真的非常有氣勢。

然而，也有網友翻出2016年一部名為「A-Z - The Inner Voice」外國影片，經比對發現，和攻城獅影片開場的臉部特寫、運鏡方式和鏡面拍攝手法幾乎如出一轍，隨後多處場景如起床、眺望市區街景等都十分相似，就連「演員對嘴旁白」的敘事手法都一模一樣，也難怪被認為有抄襲疑慮。

攻城獅球團昨發表聲明：「今年團隊以年度口號『READY TO ROAR』作為發想，口白稿緊扣球員日復一日的各種『準備』，內容契合每一位攻城獅球員休賽季的準備狀態與背後故事。過程中也與影像團隊來回溝通，形象片許多元素來自不同的經典案例。球團以開放的態度看待網路上的討論，每個人接收的資訊都非單一文化，因此我們取樣了運動、攝影、嘻哈...等眾多元素作為我們形象片的脈絡，結合球團自身欲傳遞的理念，希望能讓更多不同族群看見台灣籃球的發展。」

聲明一出，不僅未平息風波，還讓網友更加不滿，也有攻城獅球迷坦言看不下去：「抄就是抄，道歉然後開除此影像的專案負責人才是唯一解」、「身為以行銷為名的團隊，尊重他人創意應該是最基本的吧」、「每個鏡位構圖都一樣，你們看不出來嗎？有跟原作講好是致敬，沒有就是抄襲，懂嗎」。

抄襲 看見台灣 新竹

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