籃球／大成盃國中籃賽18日開幕 國籃聯賽冠軍前哨戰

110年Vega大成盃國男甲級八強校際籃球邀請賽，訂12月18日上午8時30分在桃園大成國中揭幕，共有八支國中勁旅較技，被視為年度國中籃球盟主誰屬的前哨戰。

其中台中崇倫、台北信義、南投埔里及地主桃園大成國中，已晉級110學年度國中籃球聯賽男子12強，大成盃因此被視為列強搶進國中籃球聯賽八強的前哨戰。主辦賽事的大成國中籃球隊總教練宋然診表示，本學年度國中籃球聯賽12搶8賽事將於1月12日起進行，大成盃剛好供各參賽勁旅互探虛實。

「苗栗大倫國中男籃隊贏得前年第一屆大成盃冠軍後不久，便登上國中籃球聯賽王座。」宋然診說，當時大倫陣中主力林現惟今年升上北市松山高中高一，並在高中籃球聯賽處女秀繳出21分、10籃板佳績，被視為高中籃賽超級新人。「名將的崛起之路到底有什麼訣竅或秘密，到大成盃一睹未來名將的少年丰采，就可以了解箇中奧妙。」

今年地主隊由身高192公分的國中籃球聯賽第一中鋒張育綸領銜，被視為奪冠的大熱門。「他就像我打球那時代的黃春雄，基本動作純熟、技術全面，而且持續長高中，前程似錦。」

經大成國中校長蘇佐璽居中協調爭取，Vega元吉企業股份有限公司連續三年贊助大成盃國中籃賽，成為國中籃壇幕後推手。林世堂總經理強調，做為籃球產業鏈的一環，支持國內基層籃球，責無旁貸。

參賽隊伍尚包括苗栗大倫、北市新民、北市信義、高市七賢國中，均為國中男籃傳統勁旅。比賽採分組單循環賽制，分組前兩名晉級四強準決賽。