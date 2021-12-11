米丘大三元、士東飆47分 T1台啤英熊勝台中太陽

台灣啤酒英熊雙洋將今天各顯神威，士東轟下T1單場新高的47分，搭配米丘也繳出24分、11籃板與10助攻的大三元成績單，終場以117比111擊敗台中葳格太陽。

台灣運彩xT1聯盟今天上演雙重戰，下午先由新北中信特攻在新莊體育館以85比77擊敗桃園雲豹，歷經開季2連敗後迎來隊史首勝，晚間則由台灣啤酒英熊在天母體育館迎戰台中葳格太陽。

今晚堪稱是台啤英熊的紀錄之夜，洋將士東（Diamond Stone）火力全開猛轟最高的47分，改寫他在聯盟開幕戰面對高雄全家海神時，所寫下的44分聯盟單場最高得分紀錄。

士東表現搶眼，但米丘（Tony Mitchell）也不落人後，單場繳出24分、11籃板與10助攻，成為T1聯盟史上締造大三元的第1人，台啤英熊靠著雙洋將相互輝映，克服最多13分落後，主場演出精彩逆轉秀。

賽後得知自己成為聯盟史上第1人，米丘直言：「很開心。」他也透露，自己的球風向來喜愛「助人」，不過能夠拿下團隊勝利，對他而言才是最重要的事。

包括今天在內，士東已連續3場比賽打滿全場，渾身是勁的他並不喊累，表示只要球隊、教練需要他，他都會全力以赴。

台中太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）今天同樣攻下40分，另有16個籃板與7次助攻，而來自菲律賓國家隊的亞洲外援何喬丹（Jordan Heading），首秀也繳出26分、8籃板與6助攻。