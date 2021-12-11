PLG／攻城獅開幕戰7207人進場 富邦勇士辛特力領軍踢館

PLG新竹街口攻城獅隊今天在主場舉行球隊開幕戰，迎來7207名球迷進場相挺，不過作客的衛冕軍台北富邦勇士隊，在洋將辛特力（Michael Singletary）33分、17籃板領軍，以及曾祥鈞帶傷上陣對抗辛巴（Sim Bhullar）下，以98：87擊敗攻城獅收下第二勝。

衛冕軍富邦勇士上周在主場二連戰拿下一勝一敗成績後，今天作客攻城獅主場雖然迎回傷兵林書緯、簡偉儒和曾祥鈞，讓原本的「8人輪替」增至11人，但面對攻城獅巨塔辛巴，富邦勇士在未登錄德古拉（Samuel Deguara）的情況下陷入苦戰。

富邦勇士在前三節還與攻城獅一路拉鋸，不過為了守住禁區破壞力驚人的辛巴，洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）在第三節就6犯離場，不過上周扭傷腳踝的曾祥鈞臨危授命上陣，在第四節成功扛起富邦勇士禁區防守重任，加上辛特力在進攻端持續開砲，最終富邦勇士就以11分差距收下客場首勝。

談到今天排出塞瑟夫與辛特力的雙洋將組合，而未讓德古拉與辛巴的巨人對決上演，富邦勇士總教練許晉哲做出解釋，「我比較不喜歡在前一場贏球後下一場去換陣容，包括本土和洋將都一樣。」

而許晉哲也稱讚辛特力和曾祥鈞，今天在塞瑟夫6犯離場後扛下攻、守重任，尤其曾祥鈞還是自請上陣，「他的腳並不是完全好，上周我們只有8個人，他想要試試看，禮拜四就開始練球，在Z（塞瑟夫）6犯後，他上去幫我們很多。而辛特力也不服輸，在Z下去後要我們一定要贏，祥鈞的付出和辛特力的帶領，是兩大贏球關鍵。」