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譚傑龍關鍵三分球建功 新北特攻奪隊史首勝

中央社 / 台北11日電

新北中信特攻今天差點浪費全場最多24分領先優勢，靠著譚傑龍在比賽結束前45.8秒飆進關鍵三分球，終場以85比77擊敗桃園雲豹，拿下隊史在台灣運彩xT1的首勝。

台灣運彩xT1今天一日雙戰，下午由新北中信特攻在主場新莊體育館，迎戰來訪的桃園雲豹，稍晚台灣啤酒英熊則要在天母體育館力抗台中葳格太陽。

中信特攻開局攻守俱佳，首節僅讓對手拿下13分，並讓雲豹在第1節最後5分03秒內只拿2分，全場最多曾領先達24分，沒想到對手的反撲來得又快又猛，第4節最後5分55秒，竟讓雲豹追成71比71平。

所幸決勝關頭阿巴西與譚傑龍挺身而出，聯手拉出一波12比2攻勢甩開對手追擊，也讓中信特攻在開季苦吞2連敗後，迎來隊史第1勝，總教練李逸驊說：「在驚濤駭浪之中拿下首勝，非常開心。」

譚傑龍今天全場僅拿7分，且全場3分球累計7投僅中1，他表示，決勝期接獲隊友傳球時他沒有太多時間猶豫，在飆進關鍵3分球後，他說：「全隊氣勢有拉起來，我知道距贏球不遠了。」

李逸驊則開玩笑說，譚傑龍在訓練時三分球還蠻準的，沒想到簡直就像是詐騙集團，但他也說，所幸譚傑龍還是持續勇於出手，才能投進那記關鍵的三分球。

雲豹洋將歐頓（Daniel Orton）今天攻下12分，但也抓下聯盟單場最多的28個籃板，可惜球隊最終沒能演出逆轉秀，吞下敗仗。

譚傑龍 特攻

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