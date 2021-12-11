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T1聯盟／「尊重和禮遇」 保全護送執法裁判即刻施行

中央社 / 台北11日電
T1聯盟開季後11日進入第3週賽程，卻首見裁判保全，聯盟解釋，這是給裁判應有尊重和禮遇，另一方面也希望裁判執法時不受外界干擾，給球員最純淨的比賽舞台。 （台灣運彩xT1聯盟提供）中央社
T1聯盟開季後11日進入第3週賽程，卻首見裁判保全，聯盟解釋，這是給裁判應有尊重和禮遇，另一方面也希望裁判執法時不受外界干擾，給球員最純淨的比賽舞台。 （台灣運彩xT1聯盟提供）中央社

台灣運彩xT1聯盟本週由新北中信特攻在主場迎戰桃園雲豹，聯盟也端出新措施，比賽中裁判在觀看重播畫面，以及比賽中場休息與結束退場時，身邊都有保全跟隨。

T1聯盟開季後今天進入第3週賽程，卻首見裁判保全，聯盟解釋，這是給裁判應有的尊重和禮遇，另一方面也希望裁判在執法時不受外界干擾，給球員最純淨的比賽舞台。

上週台灣啤酒英熊客場出戰新北特攻，歷經延長賽台啤英熊靠著「小跑車」蔣淯安不可思議的壓哨LogoShot，硬是逆轉擊敗新北特攻，不過蔣淯安的出手是否在比賽結束前一度引發爭議。

聯盟裁判在比賽結束前，反覆觀看即時回放系統，球迷卻透過轉播畫面看到有比賽相關的球團人士，也跟上前去觀看重播畫面，此舉也引來不少球迷撻伐。

對此聯盟一度發出聲明，除承認確有疏失，也允諾未來將由賽務人員及主場維安人員嚴格管控，嚴禁非裁判人員靠近即時回放系統。

值得一提的是，T1今年在官方網站的建置上也費了不少心力，雖開幕戰因流量過載導致當機，事後也緊急修复，並引進文字直播服務（Play by Play），完全同步賽事比賽時間。

聯盟強調，T1官方網站的註冊網域.basketball被認定為全球籃球相關的頂級網域，實際營運管理機構為FIBA（國際籃總），目前包括澳洲、阿根廷等多國籃球協會官網都是註冊.basketball網域，象徵T1聯盟與國際接軌的決心。

特攻 T1聯盟 蔣淯安

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