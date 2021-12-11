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UBA／場上火熱場下開噴 世新教練爆粗口遭網友撻伐

聯合新聞網 / 綜合報導
世新教練何正峰在與義守之戰場邊不斷爆粗口，遭到網友痛批，事後也道歉了。 截圖自世新大學粉絲團
世新教練何正峰在與義守之戰場邊不斷爆粗口，遭到網友痛批，事後也道歉了。 截圖自世新大學粉絲團

UBA公開男一級預賽，昨由上學年四強賽交手的地主義守大學出戰世新大學，雙方激烈廝殺，最後由義守以3分之差險勝。不過發生了一件插曲，世新教練何正峰因在場邊不斷碎碎念甚至夾帶許多髒話，遭大批網友出征，痛批素質真差。

一名網友昨在Dcard上傳一則影片，並以「世新教練出言恐嚇對手？」為題，譴責何正峰素質差。畫面看到世新與義守打得激烈，而何正峰則在場邊不斷噴出激烈言語，還出口成髒罵球員:「到台北再來說，X的」，令網友不解這是學生教練該說的話嗎?

網友看到這則影片後紛紛氣憤表示，「教練素質真的差 還好義守贏球」、「整場只要被領先，就開始各種吵」、「到台北很猛嗎？是要打球還打架」。部分球迷也表示對此況不意外，「世新教練素質差不是第一天」、「以世新教練的人品預料得到」。

在引起軒然大波後，何正峰也火速發文道歉，「對於自身所犯的錯誤深感抱歉!」試圖平息網友們的怒火。

世新教頭何正峰在臉書上道歉。 截圖自何正峰臉書
世新教頭何正峰在臉書上道歉。 截圖自何正峰臉書

世新大學 義守大學 恐嚇

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