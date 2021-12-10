T1聯盟／雲豹發聲明終止合約 劉靖疑：程序已走完了？

聯合新聞網 / 綜合報導
雲豹隊球團聲明。 雲豹隊IG
雲豹隊球團聲明。 雲豹隊IG

前女籃國手覃素莉與已故知名教練劉俊業之子劉靖昨（9日）經證實離開桃園雲豹，今天中午雲豹隊也發表聲明，除了重申已終止與劉靖的合約流程，更表示基於保密條款將不會公開契約內容，並揚言對危害球團聲譽者提告。隨後劉靖也在IG限時動態反擊：「程序已經走完了？」令外界霧裡看花。

劉靖母親覃素莉，昨先在臉書宣布劉靖退隊，緊接著發文尋求幫助，看似與法務糾紛有關。然而今天這些文章均已刪除。

雲豹隊球團今天發出聲明，除證實已和劉靖結束合作關係，且基於保密條款及維護相關當事人，將不公開契約內容，聲明中也提到若有人藉此危害球團聲譽將訴諸法律途徑，並祝劉靖一切順利。

不過，劉靖本人將球團聲明畫面截圖上傳至IG並質疑球團：「程序已經走完了？我還以為很複雜……不過我什麼都沒看沒簽欸。」

劉靖離開雲豹隊。 雲豹隊提供
劉靖離開雲豹隊。 雲豹隊提供

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