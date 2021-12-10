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T1聯盟／三新軍本周加入新援亮相 四大車拚不可錯過

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
T1聯盟本週末將有4場比賽進行，其中雲豹、台鋼獵鷹和葳格太陽將在例行賽首度亮相。圖／T1聯盟提供
T1聯盟本週末將有4場比賽進行，其中雲豹、台鋼獵鷹和葳格太陽將在例行賽首度亮相。圖／T1聯盟提供

T1聯盟元年本周末展開第三周賽事，將首度上演單日兩戰，明、後天三支新軍桃園雲豹、台中葳格太陽、台南台鋼獵鷹隊都將在新援加入後首度上陣，桃園雲豹和台中葳格太陽外援可望相繼登場亮相，台南台鋼獵鷹本土陣容也有新血挹注。

其中雲豹與特攻之戰，吳季穎與謝亞軒同是1998年出生的小鮮肉射手，兩人的飆分對決從HBL一路較勁到UBA，如今戰場延續到職籃T1聯盟，力拚「新生代最強射手」頭銜。

太陽少主蘇奕晉與台啤一哥蔣淯安同是台中出身，今年還一起聯手為台中市奪下全運會男籃冠軍，但隨著全運會結束，兩人各自回歸母隊，投入T1聯盟戰場，兩人從隊友再變對手。

台鋼獵鷹張幃翔和新北中信特攻林秉聖，兩人雖都首次站上職籃舞台，卻都打出毫不怯戰的強勢表現，上周特攻二戰，林秉聖平均奪下14分、3籃板、2助攻、5.5抄截，不僅是球隊本土得分王，更暫居聯盟抄截王。

至於張幃翔，雖曾是UBA台灣藝大的知名飛人，卻在SBL台灣銀行、裕隆納智捷隊不受重用，今年遭到釋出，但T1聯盟新軍台鋼獵鷹慧眼獨具，對他伸出橄欖枝。

SBL史上首位蟬聯年度第六人的李啓瑋，轉戰T1聯盟台啤後，依舊展現強悍實力，例行賽2戰替補上陣，分別砍下16分和11分，無須熱機，隨時上場即可飆分令人印象深刻。

雲豹杜譽城今年離開SBL桃園璞園建築，為了延續籃球生涯，毛遂自薦參加多隊測試，最終獲得雲豹青睞，成為球隊極力培養的潛力射手。

熱身賽對台鋼獵鷹之戰，杜譽城打出UBA時期「人來瘋」身手，全場三分球9投6中，轟下22分，得分爆發力絲毫不輸李啓瑋，面對例行賽首戰就將對決李啓瑋，杜譽城勢必卯足全力，期望能幫助桃園雲豹旗開得勝。

T1聯盟 特攻 UBA

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