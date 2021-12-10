T1聯盟／中信特攻推聖誕主題周 盼見證隊史首勝 

T1聯盟新北中信特攻籃球隊本周將繼續在主場進行二連戰，11日先交手桃園雲豹，12日接著迎戰台南台鋼獵鷹，為持續往勝利邁進，中信特攻球團特別企劃「勝誕主題周」，邀請球迷到場集氣應援，迎接中信特攻「隊史首場勝利誕生」。

「勝誕主題周」11日賽前邀請以「最強怪物新人」之姿進軍歌壇的安那，擔任開場演唱嘉賓，要讓大家感受她驚人的舞台魅力，此外，11、12日兩天賽前皆安排高人氣啦啦隊Passion Sisters見面會，賽後還有中信特攻球員見面會，進場球迷皆能免費參加。

11日賽前PS見面會陣容為白白、粿粿、畇二和隊長小安，賽後特攻球員見面會則由阿巴西、李學林、魏嘉豪、東方譯慷、周承睿、譚傑龍以及洋將馬龍等七人出席；至於12日PS啦啦隊將由妮可、晴兒、短今和松鼠四位成員出席賽前見面會，賽後球員見面會陣容則為林秉聖、謝亞軒、呂濟而、劉韋辰、劉旻諺、洋將伊布和泰國亞援查拉帝等七人。

為了盛大迎接眾所期盼的首勝出爐，中信特攻球團也在場邊規劃一系列相關活動。進場球迷憑票根即可參加首勝預測贈獎遊戲，只要成功預測特攻首勝的勝分區間，就有機會抽中Global Mall 1千元現金券。而為進一步炒熱看球氛圍，本周兩場主場賽事，只要特攻球員在場上演出抄截表現，就會加碼送出「TASTy西堤牛排」經典套餐餐券，一場比賽20張送完為止。此外，中信特攻還將推出首勝紀念專屬商品預購，詳情敬請鎖定中信特攻官方社群最新訊息。

中信特攻本周訓練時積極檢討，並針對籃板卡位以及團隊助攻這兩大問題進行補強。總教練李逸驊也點名三名本土年輕好手阿巴西、謝亞軒和林秉聖，期許他們能聯手釋放火力，將中信特攻快速轟炸的犀利球風完整呈現給所有主場球迷。