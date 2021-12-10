快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

UBA／台藝大預賽5勝1敗 瞄準8強

中央社 / 記者黃巧雯台北9日電
台藝大外援阿拉薩在禁區一柱擎天。圖／大專體育總會提供
台藝大外援阿拉薩在禁區一柱擎天。圖／大專體育總會提供

國立台灣藝術大學今天在110學年度UBA（大專校院籃球運動聯賽）第2階段預賽，以93比65勝僑光科技大學，目前戰績5勝1敗，預計只要再拿3勝，就有機會繼104學年度後再重返8強。

UBA公開男一級賽事在中州科大退出後，僅剩15隊參賽，第一階段預賽在輔仁大學舉行，共8隊參戰；第2階段預賽移師高雄市義守大學，其餘7隊也在這階段亮相。

台藝大迎戰僑光科大，本季新加入的甘比亞籍外籍生阿拉薩（Joof AlaSan）繼續貢獻火力，拿下23分、16籃板，連6場比賽繳出「雙十」成績，幫球隊以28分差取勝。

在UBA表現吸睛的阿拉薩將目標鎖定職業籃球，他說，教練有對他說不要急，先熟悉UBA甚至台灣籃球文化、球風，再慢慢適應、調整，一定可融入，「我盡量做，但就是想打得更好、更投入。」

上季以第10名作收的台藝大目前唯一敗給上季亞軍世新大學，本季升任台藝大總教練的葛記豪仍不太滿意，他說，原先目標設定6連勝。

依目前戰績推估，台藝大後續第3、4階段預賽只要再拿3勝，可望重返8強。

另一場比賽世新與國立體育大學激戰到最後1分鐘，世新才反超比分，最終以65比63驚險拿下勝利，收下5連勝，明天出戰地主義守大學，力拚6連勝。

UBA 葛記豪

延伸閱讀

UBA／跨欄轉籃球 義守長人持續進化

UBA／李宗漢成世新連勝福星 喊話對決莊朝勝

UBA／昔日戰友已打職籃 曹薰襄含淚拚身價

籃球／弟弟游艾喆UBA奪冠 哥哥拚富邦系際盃登頂

相關新聞

UBA／三冠王 台藝大阿拉薩願歸化

台藝大來自甘比亞的外援阿拉薩是一一○學年ＵＢＡ公開男一級新面孔，不過初次亮相就繳出亮眼成績單，連同昨天廿三分、十六籃板在...

UBA／跨欄轉籃球 義守長人持續進化

國中在跑道上和欄架為伍，義守大學三年級前鋒王正文高中才轉換跑道，從乙級的樹德家商到義守大學男籃禁區大將，他今天攻下16分...

UBA／台藝大預賽5勝1敗 瞄準8強

國立台灣藝術大學今天在110學年度UBA（大專校院籃球運動聯賽）第2階段預賽，以93比65勝僑光科技大學，目前戰績5勝1...

UBA／李宗漢成世新連勝福星 喊話對決莊朝勝

身高僅165公分的李宗漢，雖是世新大學110學年新鮮人，卻也成球隊幸運星，今天碰國立體大除攻下10分，讀秒階段更演出關鍵...

T1聯盟／一場正規賽都沒打 覃素莉發文兒子劉靖已離開雲豹

出生於籃球世家的劉靖，在今年9月才宣布加盟T1聯盟桃園雲豹隊，但他的母親前女籃國手覃素莉今(9)日卻在臉書拋下震撼彈，說明劉靖已離開雲豹隊，將會與兒子商討下一步該如何處理，此消息一出也震驚不少球迷粉絲

UBA／昔日戰友已打職籃 曹薰襄含淚拚身價

南湖高中同屆戰友「雙槍」林梓峰和林仕軒都已投入職業籃球舞台，台藝大主控曹薰襄卻會被其他隊教練詢問「哪裡畢業」，其中差距讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。