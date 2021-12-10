UBA／台藝大預賽5勝1敗 瞄準8強

國立台灣藝術大學今天在110學年度UBA（大專校院籃球運動聯賽）第2階段預賽，以93比65勝僑光科技大學，目前戰績5勝1敗，預計只要再拿3勝，就有機會繼104學年度後再重返8強。

UBA公開男一級賽事在中州科大退出後，僅剩15隊參賽，第一階段預賽在輔仁大學舉行，共8隊參戰；第2階段預賽移師高雄市義守大學，其餘7隊也在這階段亮相。

台藝大迎戰僑光科大，本季新加入的甘比亞籍外籍生阿拉薩（Joof AlaSan）繼續貢獻火力，拿下23分、16籃板，連6場比賽繳出「雙十」成績，幫球隊以28分差取勝。

在UBA表現吸睛的阿拉薩將目標鎖定職業籃球，他說，教練有對他說不要急，先熟悉UBA甚至台灣籃球文化、球風，再慢慢適應、調整，一定可融入，「我盡量做，但就是想打得更好、更投入。」

上季以第10名作收的台藝大目前唯一敗給上季亞軍世新大學，本季升任台藝大總教練的葛記豪仍不太滿意，他說，原先目標設定6連勝。

依目前戰績推估，台藝大後續第3、4階段預賽只要再拿3勝，可望重返8強。

另一場比賽世新與國立體育大學激戰到最後1分鐘，世新才反超比分，最終以65比63驚險拿下勝利，收下5連勝，明天出戰地主義守大學，力拚6連勝。