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UBA／昔日戰友已打職籃 曹薰襄含淚拚身價

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
曹薰襄UBA最後一年盼率球隊先回到8強。圖／大專體總提供
曹薰襄UBA最後一年盼率球隊先回到8強。圖／大專體總提供

南湖高中同屆戰友「雙槍」林梓峰和林仕軒都已投入職業籃球舞台，台藝大主控曹薰襄卻會被其他隊教練詢問「哪裡畢業」，其中差距讓他苦笑，不過110學年UBA成他證明身手舞台，今天他攻下17分、8籃板和8助攻，率隊93：65擊敗僑光科大，預賽第二階段6戰收穫5勝1敗，重返8強機會濃厚。

台藝大曾在102學年高捧金盃，但105學年開始連5年被拒於8強外，從台北商業大學轉到台藝大的曹薰襄已連5年沒在大舞台亮相，連其他隊伍教練都好奇他的背景，他苦笑說：「有教練問我高中讀哪，我說南湖，他還驚訝『是南湖啊！』。」

高中運氣就不若「雙槍」順遂，曹薰襄曾因左腳骨踝裂打入鋼板和鋼釘，大學又先選擇北商，讀完兩年才到台藝大從一年級念起。

「高中畢業那時想當證券分析師，所以讀財金系，後來發現還是比較喜歡比賽膠著時能主宰比賽的感覺。」曹薰襄自評身體健康的自己「還能打」，加上台藝大教頭葛記豪邀請，決定從台藝大重新出發。

「趁年輕，還能打時拚，之前是運氣不好，腳斷掉。」這階段預賽繳出場均13.7分、6.2助攻的曹薰襄雖形容是「含淚看他們（雙槍）比賽」，不過自我設定也很明確，「機遇不一樣，這都是一個過程。」他不強求個人數據，盼率隊重返8強，甚至踏上台北小巨蛋，讓職業球隊看見自己。

台藝大這階段6戰拿下5勝，為前進8強打下好的基礎，葛記豪說：「算是達到低標，回去再努力，先搶到8勝！」

UBA公開男一級預賽採15隊單循環，第一階段預賽月初在輔大中美堂落幕，在高雄義守大學進行的第二階段明天收工，明年1月6到9日在台灣大學和政治大學進行第三階段，1月底進行完第四階段後取戰績最佳前8隊晉級8強。

曹薰襄UBA最後一年盼率球隊先回到8強。圖／大專體總提供
曹薰襄UBA最後一年盼率球隊先回到8強。圖／大專體總提供

曹薰襄 葛記豪 UBA

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