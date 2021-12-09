T1聯盟／一場正規賽都沒打 覃素莉發文兒子劉靖已離開雲豹

出生於籃球世家的劉靖，在今年9月才宣布加盟T1聯盟桃園雲豹隊，但他的母親前女籃國手覃素莉今(9)日卻在臉書拋下震撼彈，說明劉靖已離開雲豹隊，將會與兒子商討下一步該如何處理，此消息一出也震驚不少球迷粉絲。

劉靖的爸爸劉俊業，帶兵生涯成就非凡，培育出籃壇不少知名好手顏行書及楊敬敏等。而劉靖也將繼承衣缽，持續在籃壇闖蕩並奉獻，今年9月他也感謝雲豹隊提供這麼好的舞台，讓他有機會大顯身手。如今才歷經短短三個月的時間，就傳出已退隊的消息。

劉靖母親覃素莉，今日先在臉書宣布劉靖已退隊的事實，緊接著發出另一篇貼文，想尋求廣大網友的幫助，「我腦筋混沌，需要懂運動法務的人幫忙解答問題，或是有與台北地方法院交手經驗的法務專家，請聯絡我謝謝。」看似扯上一些法務糾紛。

隨後又貼出第三篇文，感謝大家的關心並表示，「不經一事，不長一智。我先和善良的兒子討論下一步該怎麼走後，再請教各位。」字句間充滿無奈，雖還不清楚退隊主因為何，但粉絲也紛紛在底下留言打氣，期盼一切能順利解決。

雲豹球團方面證實此一消息，但對此做出回應，與劉靖的合約實屬保密條款，雙方都不得透露，然而劉靖已是成年人，且合約也是跟劉靖簽的並非覃素莉，因此一切問題球團會直接與劉靖解決，不會經由他的母親。