WCBA／球員被踩骨折哭痛哭 隊友：倒地20分鐘沒救護車

WCBA（中國女子籃球聯賽）周一（6日）晚間江蘇VS大體協聯隊的比賽中，江蘇女籃隊員孫麗在一次投籃時被對手「攝腳」（大陸稱墊腳）導致腳踝脫臼、三處骨折及韌帶撕裂的重傷，現場直播一度暫停。

隊友胡鑫雨在微博發文表示，孫麗躺在地上一直哭嚎，哭聲響徹球館，但是等了20分鐘也沒有救護車將她送醫。

胡鑫雨在微博中質問，WCBA的後勤醫護保障「真的是在開玩笑」，受傷躺地接近20分鐘，卻沒有救護車前來將之送醫，「只有一個啥也不懂的持牌醫生、合着天天都是上班打卡？」她也怒斥對手：「都是清華北師大的『高材生』，致使球員受傷後，替補席還能笑得出來？？不明白是出於什麼心態。」

「攝腳」是指防守球員在進攻球員跳起投籃或上籃跳起後把腳放在對方的腳下，這樣對方落地時很容易踩到腳扭傷腳踝。據此前報道，12月6日，WCBA官方發布公告，對FUSC聯隊21號隊員谷宜瞳給予通報批評，處個人罰款5000元（人民幣．下同），停賽5場；對FUSC聯隊給予通報批評，處罰款10000元。

不少網民回覆胡鑫雨的帖文，紛紛表示為事件感到憤怒。有網民表示：「這就是女籃的現狀麼？這是國內的一級聯賽，可以說是最高規格的職業聯賽，但不管從公平公正的角度還是常規的安全保障來說，都很不專業」，也有人建議：「諮詢律師吧！看看是否需要起訴過失傷人」。

以下是胡鑫雨微博全文：

第一點 ：這是中國女籃職業聯賽，大學生參賽不算名次不算成績明顯是找職業球隊陪練。那麼既然已經是職業隊陪着練了，在場上小動作頻頻，故意上肘倒人，墊腳，我相信北師大女籃21號谷宜瞳也打過不少的比賽，不會不知道投籃跳起來伸腳會導致球員受傷吧？明知不可為而為之！這就是故意傷人。wcba關注度是少，但是有不少的轉播我希望可以嚴厲譴責這種行為！球品即人品！已經致使對手受傷，連道歉也沒有？最起碼的擔當呢？ 第二點：大學生球員在致使球員受傷以後，不明白替補席的球員還能笑的出來？怎麼說各個也是清華北師大的「高材生」應該知道這個時候該有表情管理啊，不明白是出於什麼心態還能笑的出來。各位出去參加世界大學生比賽，是代表中國！不希望媒體會評判中國球員打球髒動作！ 第三點：wcba的後勤醫護保障真的是在開玩笑，受傷躺地接近20分鐘沒有救護車送醫，唯一隻有一個啥也不懂的掛牌醫生，合著天天都是上班打卡？如果球員是出現暈厥休克呢？如果是再大一點的問題呢？要等接近20分鐘才能送醫？黃金救治時間被耽誤出了事誰負責呢？醫護人員救護車應該時刻備需！Wcba是沒有cba有關注度高但是也要保障每一個女籃姑娘的健康吧？！

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文章授權轉載自《香港01》