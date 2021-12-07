UBA／頂尖外援對決 世新22分大逆轉斷台藝大連勝

第一節一度取得26：4的大幅領先，台藝大卻沒能守住優勢，第四節遭世新大學逆轉不說，第三節還傷了南非生力軍喬納森，儘管外援阿拉薩繳出24分、17籃板「雙10」數據，仍沒能助隊收下110學年UBA公開男一級預賽4連勝。

這場外援之戰戲劇性十足，上學年打進冠軍戰的世新有丹尼爾、伊波卡和沙巴斯丁助陣，台藝大加入新洋將阿拉薩和來自HBL名校松山高中的喬納森後戰力升級，賽前同樣未嘗敗績，連台藝大教頭葛記豪都說，阿拉薩、丹尼爾和政大外援丁恩迪是現階段UBA最佳外援，「有看到這場的就賺到」。

台藝大首節在阿拉薩禁區強攻下一路領先，領先一度達26：4，但被世新回敬15：4攻勢，加上第二節僅拿11分，半場打完領先縮小到41：37，第三節喬納森自扭右腳踝退場後更一度被追平，加上第四節59：58時陷入得分夯，遭世新打出一輪13：0猛攻，節末想反撲欲振乏力。

「球員經驗差很多，不過這場對我們來說學習很多。」第四節不滿判決吞下技術犯規的葛記豪苦笑說，球隊許久沒嘗過8強滋味，經驗值和抗壓性還有許多進步空間，自己也要調整，「第四節有段時間斷電，是給的打法不夠明確，打得太單調，我的調度也太保守，回去要再檢討。」

喬納森是台藝大今年即戰力，但第三節自己扭傷後由擔架抬出場，之後更是由輪椅推出場就醫，狀況恐不樂觀。葛記豪無奈拿出過去教頭許晉哲的話來自我安慰，「有人掉下去，就有人會跳出來，這是許教練之前常說的。」

兩度獲得UBA阻攻王丹尼爾，今天前三節表現沉寂，第四節才挺身而出，最終不但有19分、11籃板「雙10」成績，UBA籃板數也累積超過500顆，達成個人里程碑。

已經能用中文簡單表達的丹尼爾提到，去年球隊還有阿巴西等好手，今年自己必須打得更用力，今天和阿拉薩都有想證明自己的意味；他讚阿拉薩聰明且心理素質好，自己花了些時間適應比賽節奏，第四節才有較好發揮。