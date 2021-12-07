UBA／感謝疫情療傷 莊家誠告別賽季拚身價

今年5月動了微創手術取出左腳踝腫瘤，國體大四年級前鋒莊家誠剛好在疫情警戒升級時復建，今天拿下10分助隊87：54擊敗僑光科大的他笑說：「休了3個月，還好有疫情。」

110學年UBA公開男一級預賽今天在義守大學重燃戰火，國體大在點點開花下輕取僑光，首節就有8分進帳的莊家誠更有機會將個人UBA最高的12分向上推進，但他後三節熄火，加上5罰只中2，最終以本季首度得分兩位數收工。

「沒關係，還有很多場！」大二、大三都受踝傷所困的莊家誠說，5月動刀解決腳踝舊疾，警戒升級時剛好養傷，不至於落後隊友太多；今年可以用健康身體迎接最後一個UBA賽季，他盼能打出成績，讓職業球隊看見。

昔日松山高中一起打下HBL冠軍的戰友林正和楊承翰都提前投入職籃，莊家誠倒是沒想過「越級」，他解釋說：「除了想有始有終，念完大學，也是還沒打出身價。」

今年國體只有他和韓杰諭是四年級，加上研究所的郭翰，是教頭桑茂森口中較有經驗的學長，國體大教頭盼3人帶起9位一年級菜鳥，將「老得老、小得小」的球隊速度帶起來，承襲SBL璞園、PLG桃園領航猿的快速球風。

桑茂森是璞園教練團體系成員，國體平常也會和璞園交流賽，領航猿也會在國體訓練，加上國體大校友關達祐、李家慷等都在領航猿；莊家誠透露關達祐今天還致電來關心，要學弟們上半場「用力打」，快快拉開差距，今天也有完成學長指示，盼接續義守賽程都能收獲勝場。