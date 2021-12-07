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PLG／奪首勝後引發休息室風波 夢想家解釋因教頭哭了

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
夢想家本周將在主場迎接開幕戰。記者劉肇育／攝影
夢想家本周將在主場迎接開幕戰。記者劉肇育／攝影

台新夢想家隊上周於台北富邦勇士主場上演逆轉秀，收下聯盟二年首場勝利後，卻因為在休息室內慶祝引發富邦勇士隊球員不滿，夢想家今天做出解釋，強調只是因為鐵血教頭朱利爾斯（Kyle Julius）罕見在賽後落下男兒淚，讓球員情緒一度高漲，並非對於對手不敬。

夢想家與富邦勇士上賽季在冠軍賽交手，最終富邦勇士在取得3勝1敗後因疫情影響透過聯盟裁定封王，這也讓兩軍在新賽季開幕戰再度碰頭引發關注，最終夢想家也完成逆轉秀擊敗富邦勇士，但賽後富邦勇士後衛林書緯也透過社群網站表達對於對手在休息室大聲狂吼慶祝感到不滿。

夢想家球團在今天開季活動上做出解釋，總經理韓駿鎧表示，平時在訓練上相當嚴謹的總教練朱利爾斯，在球隊逆轉後說了一句很為球員感到驕傲後，就罕見地流下男兒淚，讓夢想家球員都相當驚喜，「他是一名有瘋狂執著的教練，跟這批球員也相處了兩年多，大家對於他哭了都很驚喜，也不忘虧他一下，所以情緒才會比較高漲一點。」

此外，夢想家董事長張承中也談到了關於球隊前洋將阿提諾完成歸化一事，他表示阿提諾過去效力夢想家期間不僅表現好，也很有歸化意願，儘管後來因為工作證事件無法再來台，但也與中華籃協繼續商討歸化一事，包括比照過去戴維斯模式，先由夢想家提供一份合約，再加上籃協的合約來提高誘因。

在阿提諾同意歸化最終也順利完成相關手續後，張承中也表示夢想家將退場讓籃協接手相關事宜，至於未來是否有與阿提諾合作的機會，他也說：「現在他已經是『公共財』，我們就是平常心看待，如果有機會我們當然很開心。」

富邦勇士 台新夢想家 阿提諾

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