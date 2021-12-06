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籃球／國民姊夫理想型？吳永盛自嘲答案官腔
上周剛助福爾摩沙台新夢想家打下PLG新賽季首勝，「國民姊夫」吳永盛特別撥空參加「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」講座，席間還分享「理想型」條件，讓現場冒起一片粉紅泡泡。
BE HEROES繼去年「BEAUTY HEROES 美力生活節」女性運動派對後，今年因應目前台灣大環境，改走精緻小班制，另外舉辦「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」，特地邀請吳永盛及女籃好手王維琳作為活動名人講座嘉賓，兩人皆是首度舉辦個人粉絲見面會，現場與粉絲互動熱烈，也積極推薦女孩們多運動，勇敢踏出第一步。
「第一次舉辦這樣的見面會，感覺很特別。」面對現場清一色都是女粉絲，吳永盛開放提問時就被追問理想型女性，他靦腆笑說：「應該就是看得順眼吧，好像很官腔。」他補充，有健康線條的女性也會是欣賞的對象，「運動真的很棒，可以讓你追求身體健康，希望大家多嘗試不一樣的項目，趕快踏出第一步吧。」
「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」於台北市區三個不同地點舉行，其中一大亮點是運動空間藏身於咖啡廳與餐酒館中，一次滿足女孩們運動、聚餐兩種願望，運動結束轉身下樓，就可以跟閨蜜一起大啖美味輕食、飲品，王維琳也推薦粉絲包班做運動，她說：「這好像是很特別的嘗試，可以跟粉絲們在同一個空間運動，這裡真的很舒適，推薦大家一起來。」
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