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籃球／國民姊夫理想型？吳永盛自嘲答案官腔

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
王維琳擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供
王維琳擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供

上周剛助福爾摩沙台新夢想家打下PLG新賽季首勝，「國民姊夫」吳永盛特別撥空參加「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」講座，席間還分享「理想型」條件，讓現場冒起一片粉紅泡泡。

BE HEROES繼去年「BEAUTY HEROES 美力生活節」女性運動派對後，今年因應目前台灣大環境，改走精緻小班制，另外舉辦「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」，特地邀請吳永盛及女籃好手王維琳作為活動名人講座嘉賓，兩人皆是首度舉辦個人粉絲見面會，現場與粉絲互動熱烈，也積極推薦女孩們多運動，勇敢踏出第一步。

「第一次舉辦這樣的見面會，感覺很特別。」面對現場清一色都是女粉絲，吳永盛開放提問時就被追問理想型女性，他靦腆笑說：「應該就是看得順眼吧，好像很官腔。」他補充，有健康線條的女性也會是欣賞的對象，「運動真的很棒，可以讓你追求身體健康，希望大家多嘗試不一樣的項目，趕快踏出第一步吧。」

「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」於台北市區三個不同地點舉行，其中一大亮點是運動空間藏身於咖啡廳與餐酒館中，一次滿足女孩們運動、聚餐兩種願望，運動結束轉身下樓，就可以跟閨蜜一起大啖美味輕食、飲品，王維琳也推薦粉絲包班做運動，她說：「這好像是很特別的嘗試，可以跟粉絲們在同一個空間運動，這裡真的很舒適，推薦大家一起來。」

吳永盛（左）擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供
吳永盛（左）擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供
吳永盛擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供
吳永盛擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供
王維琳（前排右一）擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供
王維琳（前排右一）擔任「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」名人講座嘉賓。圖／展逸國際行銷提供

吳永盛 台新夢想家 國民

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