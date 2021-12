籃球／國民姊夫理想型？吳永盛自嘲答案官腔

上周剛助福爾摩沙台新夢想家打下PLG新賽季首勝,「國民姊夫」吳永盛特別撥空參加「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」講座,席間還分享「理想型」條件,讓現場冒起一片粉紅泡泡。

BE HEROES繼去年「BEAUTY HEROES 美力生活節」女性運動派對後,今年因應目前台灣大環境,改走精緻小班制,另外舉辦「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」,特地邀請吳永盛及女籃好手王維琳作為活動名人講座嘉賓,兩人皆是首度舉辦個人粉絲見面會,現場與粉絲互動熱烈,也積極推薦女孩們多運動,勇敢踏出第一步。

「第一次舉辦這樣的見面會,感覺很特別。」面對現場清一色都是女粉絲,吳永盛開放提問時就被追問理想型女性,他靦腆笑說:「應該就是看得順眼吧,好像很官腔。」他補充,有健康線條的女性也會是欣賞的對象,「運動真的很棒,可以讓你追求身體健康,希望大家多嘗試不一樣的項目,趕快踏出第一步吧。」