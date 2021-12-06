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T1聯盟／中信特攻申訴無用 蔣淯安神奇絕殺有效

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
聯盟提供蔣淯安出手畫面。圖／T1提供
聯盟提供蔣淯安出手畫面。圖／T1提供

最後3秒還有2分領先，中信特攻隊前天在職籃新聯盟T1主場開幕戰卻遭台啤英熊隊蔣淯安上演神奇「絕殺」，中信特攻當天就向聯盟提出申訴，今天T1聯盟宣布，維持原判，仍由台啤英熊帶走勝利。

T1聯盟表示，針對台啤最後一擊三分命中是否逾時事件，新北中信特攻提請申訴，經聯盟昨天由高級顧問王人生召開技術委員會議，再次檢視即時回放系統使用程序及製播單位提供之各角度畫面，經檢視影帶後並無證據證明與原判決相悖之事實，因此維持原判。

T1聯盟另針對該場賽事裁判檢視即時回放系統時，有「非裁判人員」靠近觀看一事回應，坦言聯盟確有疏失，往後裁判檢視即時回放系統，將由賽務人員及主場維安人員嚴格管控，嚴禁非裁判人員靠近即時回放系統。

T1聯盟發表中信特攻申訴後的結果。圖／T1提供
T1聯盟發表中信特攻申訴後的結果。圖／T1提供

特攻 T1聯盟 台啤

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