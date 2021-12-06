PLG／富邦收入近千萬！開幕周收視、票房亮眼

P. LEAGUE+（PLG）新賽季上周末在台北和平籃球館熱鬧開打，不論現場進場觀眾或賽事轉播都可感受到球迷的支持，總計2天比賽進場人數12850人、電視轉播近50萬收視人口、網路轉播近80萬觀看次數，主場球隊台北富邦勇士隊的商品收入也突破百萬，為新賽季踏出好的起步。

PLG今天公布收看人數，電視轉播部分，開幕周收視人口加總共479000人，MOMO綜合台收視人口群眾以25到34歲男性最高，來到1.4，民視第一台則是以15到24歲男性最高，達到0.7，顯示PLG賽事精采度獲得籃球主要收視群眾的肯定。

因應收視習慣的改變，PLG第一個賽季首創官方YouTube進行球賽轉播，讓球迷可以透過行動裝置，隨時隨地欣賞精采賽事；第二個賽季除維持官方YouTube直播，另加碼和Yahoo運動頻道攜手合作，2天比賽的官方YT觀看次數有579054人次、直播同時線上觀眾人數最高來到37631人，Yahoo運動頻道觀看次數則有211836人次。

實際入場支持的球迷也化成漂亮票房，富邦勇士主場票房及官方商品收入分別達806萬及143萬，第一個主場周總收入就將近千萬。

PLG本周將兩地開打，分別由中台灣代表福爾摩沙台新夢想家及新竹街口攻城獅迎戰來訪的新北國王及衛冕軍富邦勇士。