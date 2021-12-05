PLG／辛特力37分領軍 富邦「8家將」退鋼鐵人開胡

昨天錯過主場開幕戰勝利的台北富邦勇士隊，今天雖只有8人應戰，但在洋將辛特力半場轟下23分、全場37分、14籃板領軍下，仍以107：82擊敗PG新成員高雄鋼鐵人隊，迎接PLG第二年的首場勝利。

衛冕軍富邦勇士原本就有傷兵問題，昨天開幕戰又傷了林志傑和曾祥鈞，最終在浪費兩位數領先下遭福爾摩沙台新夢想家隊3分逆轉。今天只以「8家將」應戰，富邦勇士在辛特力第一節15分發麾下取得25：21領先，第二節他再追加8分，助隊半場優受擴大到49：38。

第三節辛特力單節又有11分進帳，張宗憲和洋將塞瑟夫也各有8分挹注，富邦勇士單節打出33：23攻勢拉開領先，讓辛特力第四節後半段可以好好休息，球隊仍以25分差距迎接主場新球季勝利。

上場38分鐘的辛特力是全隊出賽時間最長的選手，他坦言「背靠背」出賽且人手不足下，疲勞難免，「但只要獲勝，這些都不重要。」他強調目前雖僅有8名球員，但彼此互相扶持，「不管有幾個人，8個或5個，我們都會全力以赴。」

富邦除辛特力37分，張宗憲16分、蔡文誠攻下13分，塞瑟夫12分、14籃板，石博恩也有11分、14籃板「雙10」演出；鋼鐵人以洋將塔克和班森17分最高，本土「一哥」呂政儒13分，藍少甫12分。

鋼鐵人隊史首戰出現22失誤，儘管兩名洋將都繳出「雙10」表現，仍沒複製熱身賽逆轉富邦的戲碼。