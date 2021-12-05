SBL／陳信安現身澎湖吸人氣 憶童年盼推廣基層籃球

SBL熱身賽造訪澎湖，今天場邊還出現神秘嘉賓，桃園璞園總經理陳信安特別飛到澎湖，除為璞園的年輕球員們加油，也力挺交情不錯的洪長青，盼能在當地基層籃球發展上也出一份力。

「回想起自己年輕時參與宏國的校園活動，我想我應該幫助澎湖的基層籃球，培養出更多的籃球人才。」陳信安笑說。

從球員轉成「制服組」的陳信安，今天到熱身賽比賽現場澎湖縣立體育館，受到球迷相當熱情的歡迎，陳信安也親切地與許多球迷合照；他透露看到很多小朋友，也想起自己國中時參加宏國的校園活動，讓他立定志向在籃球路上往前走。

「大概15年前，我在唸天母國中時，遇到宏國來舉辦校園活動，我當時是個小屁孩，自以為打遍天母無敵手，聽到有周俊三，就覺得他沒跟我打，沒什麼了不起，不過那次宏國的校園活動，的確讓我未來走上籃球路。」陳信安分享這段特別回憶。

早在17年前，陳信安就曾到澎湖力挺投入議員選舉的老大哥洪長青，這次熱身賽在洪長青大力支持下造訪澎湖，陳信安也親自相挺，「我們在場上沒有遇過，不過有共同的球界好友，讓我們關係很密切，這次澎湖舉辦SBL，我除了特別來請璞園的小朋友們吃飯，鼓勵他們，當然要再挺洪長青，也希望仿照宏國校園活動的模式，把領航猿與璞園兩隊都帶來澎湖，吸引更多澎湖的小朋友們投入籃球。」