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PLG／鋼鐵人獲新生 王柏智、盧哲毅盼證明自己

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
高雄鋼鐵人今天舉辦開季記者會。記者劉學聖／攝影
高雄鋼鐵人今天舉辦開季記者會。記者劉學聖／攝影

PLG新隊伍高雄鋼鐵人今天舉行季前記者會，喊出「南霸ONE」口號和挺進季後賽的球技目標，轉戰南台灣重新出發的王柏智和盧哲毅也盼在新東家「證明自己」，打出身價。

鋼鐵人本土球員以「男模」呂政儒為首，另有5位透過選秀加入的新兵，從領航猿交易到鋼鐵人的彭俊諺、上季效力夢想家的王柏智和曾披攻城獅戰袍的盧哲毅成球隊「中生代」代表。

上季結束和夢想家約滿離隊的王柏智提到，鋼鐵人是新隊伍，第一個球季成員較少，「這裡機會多，可以展現更多元的進攻。」他透露有特別加強中長距離的投射，期待新球季能展現苦練多時的得分手段。

195公分的王柏智，上季代表夢想家場均出賽9分鐘，他不諱言「打球就會想表現自己」，儘管不會在意網友討論和意見，但也明白在鋼鐵人有更多機會，「要自己去把握住。」

28歲的盧哲毅上季只以攻城獅球員身份出賽1場，他坦言新球季想「證明自己」，也期待和老東家交手，一定會「全力打」，幫助球隊奪勝。

彭俊諺是透過交易轉戰鋼鐵人，他笑說和昔日戰友場下仍是兄弟，不過上了球場就會把私交放一旁，「場上不會客氣，盡全力去對抗。」

彭俊諺提到，球隊以年輕球員居多，場上犯錯難免，不過彼此都願意溝通，球隊氣氛十分不錯，現在就期待開季實際驗收成果。

夢想家 彭俊諺 攻城獅

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