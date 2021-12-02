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PLG／塔克球權如何分配？鋼鐵人教練：還沒答案

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
塔克加入高雄鋼鐵人隊。記者劉學聖／攝影
塔克加入高雄鋼鐵人隊。記者劉學聖／攝影

PLG新隊伍高雄鋼鐵人隊今天舉行開季記者會，上季得分王塔克（Anthony Tucker）和具有NBA資歷的外援班森（Keith Benson）一起亮相，不過外籍總教頭貝瑞（DeMarcus Berry）承認，如何分配塔克和本土後衛陳又瑋的球權，目前還沒答案。

上季效力夢想家隊的塔克，得分爆發力強，但持球時間長；目標PLG新人王的陳又瑋學生球員時期也握有大部分球權，和塔克要如何平衡，是鋼鐵人迎接賽季的一個習題。

熱身賽有不俗表現的陳又瑋提到，兩名洋將上周才解除隔離，目前仍在適應磨合中，不過自己和塔克訓練都同組，配球的比例彼此都會溝通，「希望配合會愈來愈好，把彼此功能發揮到最佳。」

曾是NBA亞特蘭大老鷹隊發展聯盟隊伍教練團成員的貝瑞，上月22日才正式和球員們會合，目前和團隊訓練僅8次，他承認還在找尋塔克的「使用手冊」，希望能讓塔克和陳又瑋的組合發揮加乘效果。

「很大重點是，不失去兩人自己優勢下去發揮。」貝瑞提到，塔克有很好的投射能力，球團盼「塔克老師」不只自己飆分，還要串聯球隊攻勢；他眼中的陳又瑋則是中華隊未來後場成員，球隊目標是將他培養成控球、得分都擅長的「雙能衛」。

鋼鐵人第一長人是身高211公分的班森，高度在PLG沒有特別優勢，剛和攻城獅隊打過友誼賽的貝瑞也承認，想一對一守住攻城獅226公分的洋將辛巴（Sim Bhullar）是「不可能的任務」，全隊除了打快還要「打得聰明」，以團隊力量彌補高度落差。

陳又瑋 PLG 攻城獅

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