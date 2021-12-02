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PLG／成軍第一年瞄準季後賽 鋼鐵人喊「南霸ONE」

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
鋼鐵人今天舉辦開季記者會。記者曾思儒／高雄攝影
鋼鐵人今天舉辦開季記者會。記者曾思儒／高雄攝影

PLG新賽季本周末點燃戰火，新加入的隊伍高雄鋼鐵人今天舉行開季記者會，由總教練貝瑞（DeMarcus Berry）率上季得分王塔克（Anthony Tucker）、外援班森（Keith Benson）及本土球員亮相，球隊喊出「南霸ONE」的口號，期待第一個球季就能打出稱霸球場的表現。

「你好！」貝瑞一開始就用中文打招呼，之後再轉換成英文模式，「非常榮幸成為鋼鐵人的一份子。球隊有專業的團隊，球員很努力在進步中，大家都十分投入。」

貝瑞提到，他加入後的團隊訓練目前雖只有8次，不過球隊是支年輕又充滿潛力的隊伍，自己將幫助年輕球員開發潛能，讓球員場上、場下都展現出專業度，「這季主要目標就是展現出競爭力，透過洋將帶領本土球員闖進季後賽。」

鋼鐵人本土球員以「男模」呂政儒為首，今天他和隊友一起舉出個自選擇的代表字，他選擇「穩」，期許自己有穩定表現，率隊穩穩的打出好成績。

熱身賽就有亮眼表現的陳又瑋，代表字選擇「新」，他霸氣說菜鳥球季目標就是挑戰新人王；從夢想家轉戰鋼鐵人的王柏智選擇「更」，他說：「這代表我的更新和改變，和聯盟一樣進化成2.0版本。」

高雄鋼鐵人總經理張至言表示，成軍第一年以季後賽為目標，球隊也招募像塔克的這樣的洋將，補強團隊戰力，「6月到現在大家都是團結一心，洋將加入後戰力更完整，大家團結一心，也希望這股精神可以感動球迷。」

他提到，「在地化」是球隊重心之一，每場主場比賽都將保留部分座位，邀請高雄學子到場，希望透過各方面結合，讓在地球迷「以高雄鋼鐵人為榮」。

今天鋼鐵人啦啦隊「雅典娜女神」、客場黑色球衣和主場白色球衣也一起亮相，其中季前因涉嫌酒駕遭禁賽一年的張伯維也壓軸出場。

呂政儒（右四）和鋼鐵人球員舉出個自選出的代表字。記者曾思儒／高雄攝影
呂政儒（右四）和鋼鐵人球員舉出個自選出的代表字。記者曾思儒／高雄攝影

呂政儒 陳又瑋

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