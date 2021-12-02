PLG／獲邀東超聯賽 陳建州擬討論是否納亞洲外援

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+冠軍隊獲邀參加東亞超級聯賽，因應聯賽強度，PLG聯盟執行長陳建州今天透露，未來聯盟擬討論是否要適時增加亞洲外援角色。

東亞超級聯賽（簡稱東超）是一項泛區域的主客場制職業籃球賽事，冠軍獎金高達100萬美元（約新台幣2801.5萬元），首季自2022年10月揭開序幕，預計8支球隊參賽，除了P. LEAGUE+（簡稱PLG）今年新球季的冠軍隊外，還包括日本B.LEAGUE、韓國KBL和菲律賓PBA的冠、亞軍球隊，以及香港全新組軍的香港灣區晉裕鳳凰。

參與東超的每支球隊可派12人參賽，包括2名洋將及1名亞洲外援，不過，根據現行PLG賽務章程，並未針對亞洲外援另訂規定。

陳建州今天出席東亞超級聯賽線上發布會時表示，參與東超聯賽的其他球隊，無論是洋將和亞洲外援都有一定水準，他認為PLG冠軍隊若要適應東超聯賽強度，未來PLG聯盟可能還需討論是否要適時增加亞洲外援角色。

談到冠軍獎金100萬美元，陳建州坦言，儘管誘因很高，對每隊都是不無小補，但他也強調重點在於能夠參賽，並與日本B.LEAGUE、韓國KBL和菲律賓PBA齊名，「對我們來講是莫大榮幸」。

陳建州表示，未來PLG冠軍隊有機會週三飛去韓國或日本比賽，或有其他球隊來台灣參賽，「其實台灣球迷是非常期待高水平對抗比賽，更多跨城市、不同區域較勁」。

東超同時承諾負擔球隊落地招待，也讓陳建州相當感動，他表示，一隊動輒20、30人的機票和住宿，對於球隊而言，確實會是一大筆支出。

面對首季未有中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊參與，東超首席執行官馬特（Matt Beyer）解釋，因中國疫情管制較嚴格，預估2022年期間不會取消隔離政策，但他也歡迎CBA在東超的第2季，或第3季參賽球隊將增加到16支時派隊參與。

至於為何未納入其他東南亞聯賽的球隊，馬特表示，這些聯賽並未像東亞國家成熟，而東超隊伍須具競爭性，球迷才會喜歡，他強調，「比賽品質不能妥協是最重要的東西」。