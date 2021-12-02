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SBL／熱身賽登澎湖 地主呂奇旻興奮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
唯一的SBL澎湖「地主」呂奇旻（右一）和隊友重返家鄉。圖／中華籃協提供
唯一的SBL澎湖「地主」呂奇旻（右一）和隊友重返家鄉。圖／中華籃協提供

第19季超級籃球聯賽SBL前進澎湖，明天起一連3天的熱身賽將在澎湖縣立體育館進行，台灣啤酒、裕隆納智捷、九太科技等3隊今天上午抵達，大力促成這次熱身賽的前中華職籃幸福隊球星洪長青也親自到場接機。

身為SBL唯一來自澎湖的球員，呂奇旻隨著台灣啤酒全隊一起回到家鄉，興奮心情不在話下，他說：「雖然我大都在台灣打球（高中畢業後），不過暑假回到澎湖時，會打打社會組的比賽，也打過縣運，但在這打這麼高等級的比賽，倒是第一次。」

台啤總教練周俊三對澎湖並不陌生，他除3年前來打過菊島盃老馬籃球賽，3個月前也才剛到澎湖旅遊，還去了澎湖非常著名的觀光景點七美。

裕隆周柏臣雖然打遍大江南北，卻是第一次來澎湖打球，他說：「其實我滿喜歡來澎湖的，不過前兩次都是來玩的，打球倒是第一遭。」

裕隆執行教練邱大宗則是第2次來澎湖，第1次已經是27年前的上世紀，跟宏國籃球隊一起來打中華職籃熱身賽。當時邱大宗已經是教練，台啤總教練周俊三則是球員，27年後一起造訪澎湖，不僅身分不同了，也已經各為其主，邱大宗笑說：「時代真的太久遠了，我都快忘了！」

SBL澎湖熱身賽明天起一連三天在澎湖縣立體育館登場，5支參賽球隊各出賽2場，全部賽程將在緯來精采台、智林體育台、博斯體育台、Hamivideo、籃協粉絲專頁、Getwin頻道（YouTube、Twitch、Facebook）共同提供直播。

台灣啤酒、裕隆納智捷、九太科技今天抵達澎湖，前中華職籃幸福隊球星洪長青也親自到場接機。圖／中華籃協提供
台灣啤酒、裕隆納智捷、九太科技今天抵達澎湖，前中華職籃幸福隊球星洪長青也親自到場接機。圖／中華籃協提供

邱大宗 SBL 周俊三

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