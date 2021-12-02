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籃球／中華隊新歸化洋將阿提諾晚間抵台 3周後可望領到身分證

中央社 / 台北2日電
曾效力ABL寶島夢想家的美國籍洋將阿提諾成為中華男籃規劃球員。 圖／寶島夢想家提供(資料照)
曾效力ABL寶島夢想家的美國籍洋將阿提諾成為中華男籃規劃球員。 圖／寶島夢想家提供(資料照)

台灣籃壇新歸化人選一直以來都是只聞樓梯響，如今阿提諾（William Artino）終於走下來，預計今晚抵達台灣，3週後可望領到身分證。

將成為「新台灣人」的台灣籃壇歸化洋將阿提諾，現年29歲、身高211公分。阿提諾和老婆一同搭乘美國聯合航空UA-871號班機，從舊金山飛抵台灣，預計今天晚間7時50分抵達桃園機場第二航廈，接下來將直接入住台北的防疫旅館。

中華籃協副秘書長李雲翔表示，透過內政部的大力幫忙，阿提諾的歸化程序幾乎都已跑完，只剩親自辦理的最後一步。

由於阿提諾14天隔離期滿後，仍有7天自主健康管理，李雲翔表示，在阿提諾自主健康管理期間，籃協將協助安排阿提諾自主訓練、維持體能，待檢疫期滿後，就會協助他辦理身分證。

依照目前的時程來看，阿提諾有機會在耶誕節之前取得台灣身分證，李雲翔強調，他們當然希望阿提諾成為台灣人的速度越快越好，不過一切仍會依照入境的規定來辦理。

台灣籃壇目前有3個聯盟、共17支球隊，籃協也表明將開放阿提諾加盟職業球隊，前提是需與籃協和阿提諾簽訂三方合約，未來將以國家隊行程為優先，而李雲翔也透露，目前有多支球隊已和阿提諾接觸。

李雲翔也說，阿提諾成為「新台灣人」後，希望替未來歸化台灣的球員開一扇門，因為有別於前一任的歸化球員戴維斯（Quincy Davis），這次阿提諾的歸化不再需要放棄美國國籍。

李雲翔解釋，以前很多球員雖有意歸化台灣，最後往往都「卡關」在他們不願放棄美國國籍，他相信阿提諾的成功案例，未來也能增加球員歸化的意願。他強調，這次阿提諾歸化能夠順利，也要感謝一些立法委員和內政部的幫忙與協助。

阿提諾 戴維斯

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