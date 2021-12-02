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UBA／第二階段明開戰 義守全本土捍衛主場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
義守大學將在主場迎敵。圖／大專體總提供
義守大學將在主場迎敵。圖／大專體總提供

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段剛落幕，第二階段明天起在高雄義守大學體育館點燃戰火，本階段與賽7隊，包括上學年闖進冠軍賽的世新大學和地主義守都將亮相。

世新上學年締造隊史最佳的亞軍成績，「黑豹」阿巴西雖轉戰職籃，不過3位外援丹尼爾、沙巴斯丁和伊波卡都續戰，另再報名奈及利亞籍208公分新外援西里爾，但他簽證仍未下來，15日前若拿不到，本季就無緣。

世新另畢業陳建銘、張隆政和尤楚翔，且後場大將簡賀宇一個多禮拜前練習賽，右腳踝韌帶撕裂，本階段大抵泡湯。

教練謝玉娟領軍的「地主」義守，107學年度亞軍、上季第四，106學年度起已連5季身為預賽第二階段東道主。

義守上學年的禁區大將呂威霆、前鋒蘇文儒轉戰職籃，後衛吳彥侖、射手陳孝禹等也畢業，補進5名大一菜鳥，包括上季效力高師大本季降轉義守、續讀大一的後衛陳緯，及來自HBL東泰的前鋒余祥平、南湖200公分中鋒曾銘偉，外加「137」自家三民家商前鋒陳政坤、李宥騏，將以全本土陣容捍衛主場。

第二階段與會的隊伍還包括106學年度冠軍、上季第6的國體大，上季第7的高師大、台藝大、上季二級第2明的僑光科大及上季二級第4的台中科大，其中僑光是隊史首度登一級戰場。

陳建銘

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