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SBL／澎湖熱身賽 多頻道直播放送

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華籃協今天宣布，SBL熱身賽將由緯來精采台、智林體育台、博斯體育台、GETWIN頻道共同提供直播服務。 中央社
中華籃協今天宣布，SBL熱身賽將由緯來精采台、智林體育台、博斯體育台、GETWIN頻道共同提供直播服務。 中央社

第19屆SBL熱身賽將於耶誕節開戰，3日開始一連3天在澎湖縣立體育館進行熱身賽，中華籃協今天宣布，熱身賽將由緯來精采台、智林體育台、博斯體育台、GETWIN頻道共同提供直播服務。

SBL澎湖熱身賽將在縣立體育館進行5場賽事，本季5支參賽球隊台啤、裕隆、台銀、九太和璞園各出戰2場，全部賽程除在緯來精采台、智林體育台、博斯體育台可收看，網路平台Hamivideo、籃協粉絲專頁、Getwin頻道（YouTube、Twitch、Facebook）也將共同提供直播服務。

第19季SBL仍維持5隊規模，耶誕節開打的例行賽進行8個循環共計80場，每隊出賽32場，取前4名晉級5戰3勝制四強季後賽，兩支季後賽勝隊將進行7戰4勝制總冠軍賽。

開幕戰和季後賽都將在板橋體育館舉行，本季賽程另會造訪桃園巨蛋、高雄市鳳山體育館、台灣大學體育館和輔仁大學體育館「中美堂」。

第19季SBL每隊可登錄2名外籍洋將，身高總和限制405公分以下，上場時間維持四節6人次，洋將異動截止日訂在明年3月28日，且球季中途不可登錄當季PLG及T1的外籍洋將。

SBL 台啤 璞園

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