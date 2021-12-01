焦點球星／「籃」不住的風暴 胡瓏貿強勢回歸

曾為松山高中在HBL高中籃球聯賽，創下史無前例三連霸的胡瓏貿，場上主打小前鋒和大前鋒位置，綽號：龍貓，卻以硬派球風出名。旅外多年，今年剛結束CBA合約回台了！高雄全家海神職業籃球隊八月宣布簽下胡瓏貿，頓時成為矚目焦點。相信許多球迷，已迫不急待接下來的籃球盛事，你準備好了嗎？

突破框架 挑戰自我

從小就熱愛運動的瓏貿，小學五年級就已經是體育班。當時身高僅一百五十公分的瓏貿，一定沒想過，後來為松山高中寫下如此亮眼的成績！因緣際會下，高中有國外教練看見他的潛質，建議出國發展，加上先前陳信安、田壘在國外的經歷，使瓏貿毅然決定前往夏威夷夏曼纳德大學檀香山分校念書。

赴美讀書的瓏貿，並非大家想的如此光鮮亮麗，坦言過程中遇到許多阻礙及困難。整個大學裡，亞洲球員僅他一位，起初孤軍奮戰的感覺，再辛苦只能往肚子裡吞。在美國這樣國際級的籃球強國，比他高大、強壯、速度快的大有人在。先天上人種天賦的差異，使他更要比別人付出好幾倍的時間苦練。他說：「唯有不斷練習，透過提升自己的能力，才能打破框架，證明自我。」

與生活幾乎密不可分的籃球，是他前進的動力。眼神熾熱的說「喜歡享受球投進籃框的成就感、當一面高牆把對手守死、與隊友的默契傳球，或是賽後互相擊掌、歡呼的瞬間。」與籃球緊緊牽連著他，有種天生就是要當一位籃球員的使命。

態度決定你的高度

除了在HBL時期，一舉拿下MVP為松山高中寫下史無前例三連霸，十八歲便已是中華隊常客，雅加達亞運、世界盃資格賽都能看見他的身影，後期更在CBA(中國男子籃球職業聯賽)打出響亮的名號。認識他的人都知道，這些功成名就絕不是平白無故，而是來自於他二十三年來的自律與堅持。練球從不遲到的他，在訓練前半小時一定會出現在球場上伸展暖身，結束後非但沒給自己喘息的空間，反而還會留下來自主訓練，緊抓空檔練習投籃的穩定度。一路以來堅持的態度與習慣，也冥冥中帶領著他更靠近成功的殿堂。除了球場上的努力不懈，生活中也勇於嘗試的他，在福建那段期間，因為茶文化出名，還和室友學習如何專業泡茶，別於球場上的較勁意味，泡茶的慢條斯理，更看出瓏貿心思細膩的那一面。

享受過程 擁抱每種結局

年僅二十八歲的瓏貿，踏入籃球這條路就已經二十三年，在成為職業籃球員這條充滿競爭、衝撞與汗水的路上，不成正比的付出與辛苦也讓許多身懷抱負的運動員忍痛輾轉往其他人生方向。然而，在面對無數挫折的這些年來，瓏貿卻坦言從未有過放棄的念頭。籃球之於他，是人生的喜悅與動力來源，是熱情指針的方向，是促使他不斷勇往直前的原因。而這些所謂的「阻礙」，若願意不計代價的堅持克服，那它便只是通往成功道路的「過程」而非「結局」。

「享受每場比賽，盡情揮灑生命！」

對瓏貿而言，比賽真正的意義並不是輸贏、不是拿了多少分數、也不是有沒有成為MVP，而是在整個過程中，是否有把握每次出場的機會，展現出最好的一面。凡事只要是全力以赴的奮戰，無論結果為何，都會是精彩的。

永遠是為胸前的名字奮鬥

儘管成績出色、表現過人，瓏貿在訪談中卻從未展現出任何傲氣與自滿。在人人都渴望功成名就、名留青史的運動殿堂，對他來說，「名利」不是最重要的事情。

「場上的榮耀是大家一起累積出來的成就，從以前到現在我都這麼深信著，所以在賽場上我永遠是為胸前團隊名字奮鬥，而不是背面自己的名字。」

他深深的相信若沒有親友的支持、隊友的合作、教練的信任，他絕對無法憑著一己之力走這麼遠，更別說成為現在的自己。

或許一個人可以走得快，但一群人可以走得遠。在瓏貿的心中，能夠在團隊中盡力完成每次訓練、打好每場比賽，才是他奮鬥的目標。

儘管身高已經196公分的瓏貿，總認為自己不是一個天賦好的球員，在國外打球的經歷使他深刻體悟到自己在身高、速度和彈跳能力的不足，而在這競爭激烈的紅海中，唯一能夠乘載他一路乘風破浪的關鍵便是他的那勇於挑戰的心態。

在這二十三年來，不斷征戰國內外各大賽事，瓏貿不是在球場上，就是在前往球場的路上。訓練的辛苦與強度隨著經驗不斷的增長，而旅居國外的時刻又多了語言阻礙和文化衝擊。面對這些令人畏懼挑戰，瓏貿從不退後，也從不給自己任何停滯的藉口。

「無所畏懼，勇往直前。」這八個字，便是他對自己這二十三年來的人生所下的註解。

球壇新氣象 海神來襲

今年，台灣職籃產業新氣象，中信、國揚二大企業，五月宣布成立新的職籃聯盟T1 League，在六都各設立一支球隊，11月27日將舉辦開幕戰。瓏貿對於新聯盟的成立，也樂觀其成。他說「聯盟的成立，會有更專業的訓練、角度、行銷及規模，讓籃球這項運動提升到一個等級。對球員們來說是好消息，能有更多機會及舞台可以表現自己，大大提升整個台灣的籃球產業實力，日後，更能在國際上被看見。」

旅外長達十年的瓏貿，思鄉之情下碰巧遇上高雄全家海神隊，發現未來想法及規劃不謀而合，也覺得是時候該回家了！加入高雄全家海神隊的瓏貿，處處都可以感受到球團的用心及專業。飲食管理方面，透過專業的營養師，能及時讓球員了解自己所需的營養。此外，還幫球員們尋找適合專業運動員的運動補給品，而UP便是合作的運動營養品牌之一。在對的時間，及時補充所需的營養，對球員們來說是非常重要的。

對於新的賽季，新的開始，瓏貿期許自己除了把以前的錯誤做修正，讓自己好還要更好之外。球隊部份，告訴自己不管進攻或防守，站穩腳步，按部就班，每回合做出正確的決定，拿下勝利，只是早晚的事。

這股籃球熱浪11月27日即將揭開序幕，重磅回歸的瓏貿，回台後首次開戰，準備跟著UP Sports一起熱血沸騰，一起為瓏貿及高雄全家海神隊加油！！

文/ UPSports / 李昀潔、陳雅琪圖/胡瓏貿、高雄全家海神隊 提供

更多運動文章請洽：https://upsportstw.com/UP運動專欄

更多運動補給品：https://upsportstw.com/UPSports

#籃球 #胡瓏貿 #T1 #T聯盟 #高雄全家海神隊 #UPSports #最懂你的運動補給夥伴