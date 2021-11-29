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UBA／彭家兄弟對決 台師大賞輔大5連敗

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台師大黃泓諭（右）轟下本季新高21分，率隊逆轉輔大。圖／大專體育總會提供
台師大黃泓諭（右）轟下本季新高21分，率隊逆轉輔大。圖／大專體育總會提供

110學年UBA公開男一級預賽第一階段今天在輔仁大學收兵，「地主」壓軸戰一度看到奪勝機會，但台師大末節在射手黃泓諭領軍下打出10：0猛攻，硬是以74：69逆轉，也讓輔大苦吞5連敗，挑戰8強拉警報。

輔大開季先在主場連拿2勝，但接續卻一勝難求，今天第四節在江均發揮下曾取得61：54的領先也沒能把握，黃泓諭全場21分就有10分集中在決勝節，助隊從59：64到69：64逆轉，驚險迎接第4勝。

第一階段7戰拿4勝，台師大排名暫居第4，落後全勝的健行科大、6勝1敗的衛冕軍政治大學，以及5勝2敗的大黑馬萬能科大；新科教頭張容軒認為7戰打完有許多要修正的細節，不過也感謝「地主」今天給了許多難題，讓球隊看到需要改進的方向。

大四的黃泓諭今天從板凳出發貢獻全隊最高21分，其中三分球9投5中，第一階段外線命中率超過4成5，成台師大最穩定的外線砲火。

第四節開節連拿7分的他提到，帶著3連敗迎接今天第一階段最終戰，全隊都很清楚這場的重要性，「之前幾場出手機會少，這場大家製造機會給我，（林）信寬切入也吸引很多人，讓我有空擋。」

林信寬第四節也有關鍵外線演出，全場18分僅次於黃泓諭，輔大則以江均19分最佳。

儘管4勝和第一階段設定的5勝目標相差一場，黃泓諭仍強調8強是球隊「基本盤」，盼新成員磨合後球隊有更亮眼表現。

從國體轉到台師大的彭柏樺就是新成員之一，今天他還和就讀輔大的弟弟彭冠綸演出「兄弟對決」戲碼，兩人也有幾次直接對位，沒讓弟弟討到便宜的彭柏樺大笑說：「一定要守住啊，不然很丟臉！」

台師大原本主控陳又瑋提前投入PLG選秀，從得分後衛轉型控球後衛的彭柏樺除要適應新角色，還要融入全新的陣容，他說：「謝謝軒哥（張容軒）給我很多機會，也還有很多地方要再學習。」

UBA公開男一級預賽採15隊單循環，第一階段今天休兵，第二階段12月3日轉戰高雄義守大學，明年1月6日到9日在台灣大學和政治大學進行第三階段，1月底進行完第四階段後取戰績最佳前8隊晉級8強，戰績最後3名隊伍111學年要從公開二級出發。

張容軒 UBA 選秀

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