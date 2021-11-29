UBA／不設定拿新人王 劉丞勳只想冠軍

今年3月率泰山高中奪下隊史第一座HBL男甲級金盃，冠軍班底蔡宸綱、劉丞勳、徐宏瑋和張東庭大學分道揚鑣，蔡宸綱加入UBA衛冕軍政大雄鷹，劉丞勳和後場搭檔一起到健行科大攜手，今天4人成場上對手，「垃圾話」外也在場上比拚，最終健行上演16分逆轉勝，以81：76擊退衛冕軍、迎接110學年UBA第一階段7連勝。

攻下20分外帶11籃板的劉丞勳透露，泰山時期隊友間就有一套自己的打招呼方式，今天和蔡宸綱免不了「交流」一番，不過球隊勝場最重要，他笑說不在意新人王，「以球隊冠軍為目標！」

健行今年沒有外籍生，純本土又有傷兵問題，192公分的劉丞勳成即戰力，但他前4場得分都個位數，自己都說打得有些悶，「前幾場表現沒很好，不過每天都是新的開始，做好自己該做的。」他透露高中是拿到球就往禁區切，大學傳導更多，暑假也曾遇到適應期，現在已經漸入佳境。

蔡宸綱今天替補上場也有8分、10籃板表現，政大教頭陳子威提到，現階段蔡宸綱和涂亦含都有不錯表現，接續拉脫維亞外援歐力士更融入球隊體系後，相信球隊戰力能再提升。