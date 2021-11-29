UBA／落後16分大逆轉！健行賞衛冕軍政大首敗

最多陷入16分落後的健行科大，今天面對UBA衛冕軍政治大學演出戲劇逆轉勝，在劉丞勳、劉彥廷和陳范柏彥合拿56分下以81：76賞給衛冕軍新學年首敗，也成110學年預賽第一階段的唯一全勝隊伍。

健行教頭劉孟竹強調，原本美籍外援最後一刻反悔沒加入，全隊今年以13人的「純本土」陣容應戰，儘管不被外界看好，但他仍告訴球員沉住氣，用實際表現說話，這場比賽就是一個證明，「讓大家知道，我們13個人都是精兵，全本土還是可以衝擊總冠軍！」

政大上學年迎接隊史首冠，4強賽正是擊敗健行。今年衛冕軍除有原本外援丁恩迪，還加入拉脫維亞新生歐力士；前6場都沒登錄的歐力士今天也首度登錄，但最終仍沒上場。

政大上半場在丁恩迪、游艾喆裡外聯手下，半場取得43：33領先，第三節丁恩迪連續爆扣更將領先擴大到51：35，但5分25秒丁恩迪4犯暫時下場後讓健行找到反撲氣焰，陳范柏彥和劉丞勳帶動一波19：4攻勢，政大靠蔡宸綱讀秒階段籃下補進才帶著59：58些微優勢進入第四節。

決勝節戰況仍拉鋸，政大雖一度握有4分領先，但游艾喆最後19秒、1分落後時被吹進攻犯規、犯滿離場，劉丞勳16.2秒兩罰命中後政大王凱裕追平外線失手，最後4秒政大林彥廷也犯滿，健行則有徐宏瑋罰進保險分，最終就以81：76逆轉政大，以7連勝為第一階段完美收兵。

上半場手感不佳的陳范柏彥，下半場火力全開，攻下18分、7籃板和4抄截的他笑說，對上衛冕軍當然會有想一搏的心態，「和他們對到很多次，教練也會想證明我們可以。」大四的他是明年職籃選秀會的狀元熱門，但現階段不多想，幫助球隊重返王位是首要目標。

同樣大四的劉彥廷今天打出代表作，投進2記三分球在內的18分外帶13籃板，防守上也力扛丁恩迪，儘管仍讓政大外援攻下19分、19籃板，表現仍讓劉孟竹豎起大拇指。

劉彥廷笑說，前兩年和丁恩迪對位，自己都是被「彈開」的一方，今年已經可以和對方抗衡，這場勝利也讓團隊信心提升不少，回到中鋒「老本行」的他堅定說：「今年目標就是冠軍！」

政大吞下首敗，教頭陳子威認為並非壞事，未來各隊也會用針對丁恩迪和游艾喆的組合「做功課」，必須找到破解之道。