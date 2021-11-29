UBA／萬能輕取台大收5連勝 幫教練吳奉晟慶生

中央社 / 新北29日電
110學年度大專籃球聯賽男一級第1階段預賽29日在輔仁大學展開最後一天賽事，萬能科大以95比45大勝台灣大學，教練吳奉晟（右）首次在生日當天遇到球隊5連勝，成為最好的禮物。中央社 中央社
110學年度大專籃球聯賽男一級第1階段預賽29日在輔仁大學展開最後一天賽事，萬能科大以95比45大勝台灣大學，教練吳奉晟（右）首次在生日當天遇到球隊5連勝，成為最好的禮物。中央社 中央社

萬能科大今天大專籃球聯賽（UBA）預賽以95比45大勝台灣大學，教練吳奉晟首次在生日當天遇到球隊5連勝，成為最好的禮物，他表示，目標先拚保級，晉級8強後再討論後續目標。

110學年度大專籃球聯賽男一級第1階段預賽今天在輔仁大學展開最後一天賽事，萬能科大預賽吞下2連敗後，賽前拉出一波4連勝，而台大昨天則是靠著擊敗中原大學，收下隊史睽違22年來在UBA一級的首勝，兩隊今天碰頭。

萬能前2節就以49比24大幅領先，第3節更是拉出28比6攻勢，終場就以50分差勝出，萬能此役5人得分雙位數，以黃皓豪表現最佳，拿下全隊最多19分，王銘哲進帳15分。

今天滿35歲的吳奉晟過去曾在球場慶生，也曾遇到生日當天球隊贏球，但生日碰上球隊5連勝，他坦言，這是第一次，同時還是隊史首次男一級5連勝，賽後全隊齊聚在休息室，唱歌、切蛋糕幫他慶生。

萬能在二級奮戰2年後，本季重返一級戰場，過去這段時間球隊歷經重建，吳奉晟認為，「蹲下來是為了跳更高」，也希望球隊累積多一點能量。

談到球隊5連勝，吳奉晟表示，由於2年沒在一級賽場出賽，「比較有把握就是台大，因為二級有遇過」，不清楚其他球隊實力，因此並沒有預期到會5連勝。

吳奉晟先前設定本季以保級為目標，在球隊拉出5連勝後，他強調，現階段目標不變，待順利晉級8強後再討論接下來目標，目前還是先專注在下一階段如何因應其他球隊。

吳奉晟 UBA

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