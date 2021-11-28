UBA／政大健行雙強對決 衛冕軍考慮派秘密武器

UBA衛冕軍政治大學今天雖遇「地主」輔仁大學糾纏，第四節在蔡宸綱、王凱裕裡外聯手下仍以76：63迎接110學年6連勝，明天下午4點半將和同樣未嘗敗績的健行科大正面對決，這場職業選秀會「準狀元」的碰頭還可能殺出程咬金，政大教頭陳子威透露，考慮登錄拉脫維亞外籍生歐力士。

身高196公分的歐力士是政大「雄鷹」軍團的新外援，開學後抵台後經隔離才加入訓練，雖已參加過球隊幾場友誼賽，但UBA正式賽季還沒留下出賽紀錄。

陳子威提到，考量歐力士身體仍在恢復中，戰術走位也還沒完全熟悉，UBA前幾場讓他先在場下觀察，不過明天不排除讓他「初登場」，就看明天早上練球狀況做最後決定。

政大四年級的張鎮衙認為，歐力士基本上已融入團隊，且健行今年是「全本土」陣容，有信心延續勝場。

政大今年打出連霸氣勢，前5場有4場得分破百，不過今天遇地主強力挑戰，半場雙方32：32戰平，三節打完政大也僅以52：47領先，第四節張鎮衙、王凱裕聯手在外線開火，差距才逐漸拉大，最終仍以13分差距迎接6連勝。

陳子威提到，不是大比分奪勝才是勝利，「這是個過程，輔大今天打很好，每隊也都會有策略，要見招拆招，不是每場都能很順利。」他強調球隊雖是衛冕軍，但並非「不會輸」，也不是「害怕輸」，盼球員把冠軍當挑戰，享受過程。

高中就當過衛冕軍一員的張鎮衙也說，連霸沒特別壓力，今天攻下13分的他說：「每年我們都是新的挑戰者，要一步一步踏實走。」