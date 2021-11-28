UBA／蠟燭多頭燒 台大開胡教頭喊值得

5年前考上台大研究所，促成蔡宗儒彰化、台北跑的籃球緣分，回到母校彰化高中擔任體育老師的他，「斜槓」身分是台大男籃教練團成員，今年不但先把球隊帶回公開一級，今天更挺過中原大學追分考驗，以69：64迎接等待22年的一級勝利。

台大前一度在公開一級亮相已要回溯到88學年，今年3月躋身公開二級4強才獲得重返一級機會；110學年UBA公開男一級預賽前5戰，以全一般生的台大也曾有贏球機會，但勝場直到今天第6戰才終於到手。

平常都是課後抓緊時間北上的蔡宗儒，本身就是一般生挑戰公開一級的例子，他彰中畢業考進台師大，還一度披上SBL金酒隊戰袍，他認為區分一般生或體保生並非重點，「大家都是愛籃球，交流很重要，透過打上一級，可以讓台大球員看到其他學校的球員是怎麼去要求自己。」

台大學長劉人豪醫學系畢業後挑戰SBL，選秀會被台銀隊挑中，今年已要邁入生涯第3個SBL球季，今天他也現身觀眾席為學弟加油；蔡宗儒彰中的子弟兵王振原，大學加入政治大學，成今年3月隊史首冠成員，暑假PLG選秀會受夢想家隊青睞，也是一般生挑戰更高舞台的例子。

蔡宗儒提到，UBA第一階段預賽剛好是學校期中考周，許多球員也是考完期中考再趕到球場，但彼此都願意為籃球付出，雖辛苦但也樂在其中。

「今年大方向是保級，一步步來，盡力做好該做的事情。」蔡宗儒說。