T1／台啤英熊主場開打不留一手 「WOLF BEER」少年狼啤酒一起站聲

今年備受全台球迷矚目的全新職籃聯盟T1 League例行賽即將熱烈開打，北部開幕戰將由勁旅「台啤英熊」11月27日於主場天母體育館迎戰高雄海神，而台灣啤酒精心研發三年、重磅推出的「WOLF BEER」少年狼啤酒也將在台啤英熊主場發聲站台，一起力挺台啤英熊隊，期待球員們比賽不留一手，打出最佳好球！

台啤新品「WOLF BEER」少年狼啤酒於2021年上市，喊出「用WOLF的力量，為自己發聲」，透過「為我而聲」的品牌精神，與年輕世代接軌，鼓勵年輕人探索生活中的無限可能，勇於為自己發聲，而職業球員在球場上為團隊、為自己奮力一搏的運動員精神，也與「WOLF BEER」少年狼啤酒的品牌精神不謀而合。在台啤英熊主場賽程期間，「WOLF BEER」少年狼啤酒在場外設有品牌攤位應援，與球迷們一起為台啤英熊隊打氣加油。

「WOLF BEER」少年狼啤酒品牌活動現場以「狼嚎發聲」互動實體裝置，作為象徵「為我而聲」的品牌精神標誌，只要在現場與裝置互動並勇敢為自己發聲，即有機會獲得精美小禮，讓各位球迷們可以玩的開心，進場觀看精彩好球！

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WOLF BEER」少年狼啤酒應援活動 台啤英熊主場等你發聲

「WOLF BEER」少年狼啤酒品牌應援活動於2021年11月27日(六)13:30在臺北天母體育館正式展開，T1賽程只要是台啤英熊主場都會有少年狼啤酒陪著球迷們共同為台啤英熊隊打氣加油，邀請大家一起來玩遊戲，不留一手、等你發聲！