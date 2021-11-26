UBA／大勝輔大後又退台師 萬能不好高騖遠先求保級
本學年才重返UBA公開男一級的萬能科大，在前一戰大勝輔大25分後，今天又在與上學年第5名的台師大之戰，靠著張傑瑋、蓋比、高偉綸聯手攻下58分，以80：68拿下二連勝。
在107學年度後掉下二級的萬能科大，經過兩年的陣容重組與磨合，去年拿下公開二級冠軍，並在今年重回一級舞台，在預賽前兩戰分別不敵強敵政大與健行後，近兩戰又連挫傳統強權輔大與台師大，展現站穩一級舞台的實力。
萬能教練吳奉晟就表示，球隊在上學年拿下二級冠軍後，今年重返一級舞台就是從零開始，尤其這批球員幾乎都是在當年他們掉回二級後才陸續加入，全隊都對於這次比賽相當期待，「我們現在不會有多餘想法，就是用最單純的心態打球，目標就是先求保級。」
吳奉晟指出，107學年度萬能僅拿下5勝最終只能降回到二級，所以今年的目標是至少要拿下6勝，「這兩年雖然我們都在二級，但大家都想要衝擊一級球隊，所以我們都很期待跟一級球隊的友誼賽，現在回來後球員都很努力。」
萬能今年陣中不僅有三名外籍生加持，大二射手高偉綸表現也相當搶眼，連續兩場比賽都投進4顆三分球拿下19分，吳奉晟說：「當初他願意（從青年高中）來我滿訝異的，不過既然來了我就希望他們能夠朝著成為職業球員的方向去努力，尤其是蓋比當初來就是希望未來能夠成為職業球員，我們也希望學弟都能跟著他的腳步，有方向可以追逐。」
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