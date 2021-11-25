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T1／折手成為註冊商標 台中太陽隊長陳靖寰希望改當哲學家

中央社 / 台北25日電
陳靖寰。 台中太陽隊提供
陳靖寰。 台中太陽隊提供

被網友戲稱是「折手哥」的T1台中葳格太陽隊長陳靖寰，雖對大家的「創意」沒有太多意見，不過他也開玩笑說：「如果可以，還是叫我哲學家好了。」

台灣運彩xT1聯盟台中太陽，今天在台中葳格國際中心舉辦冠名贊助記者會，也確定本季將定名為台中葳格太陽，並找來立法院副院長蔡其昌擔任球隊總領隊，球員也全數出席。

本季轉戰T1的陳靖寰，過去曾效力SBL超級籃球聯賽、P. LEAGUE+桃園領航猿，由於球風剽悍，防守能力出色，過去常被球隊賦予「大鎖」重責，今天記者會球員介紹時，主持人也開起他玩笑，以「折手」來介紹他。

談起「折手」往事，陳靖寰率性地說，他其實並不介意別人怎麼看，而事件最初起源於他在SBL時期，季後賽他必須對位「新台灣人」戴維斯（QuincyDavis），在身高差一大截的情況下，他用盡全力去防守，才發生所謂的「折手事件」。

不過事件發生後，陳靖寰並未與戴維斯結怨，戴維斯反而很欣賞他的防守態度，甚至告訴他：「你是個硬漢。」但外界仍把陳靖寰冠上「折手哥」的頭銜，他說：「能讓大家有個記憶點也不錯。」

陳靖寰說，他出道時學長就有告誡他，在球場上只要吃了暗虧，就要有所回應，否則以後只有挨打的份，因此也養成他在場上強悍的防守風格。

事實上，聯盟裡有不少球員小動作很多，但陳靖寰爆料，這種球員往往都會看人下手，對於他們這種防守風格極端的球員，反而會保持尊重。

戴維斯 SBL

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