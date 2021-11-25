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女籃／畢業10年回母校 電信射手傳承「勇敢」

聯合報 / 記者曾思儒／新竹即時報導
電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」造訪新竹光華國中，校友林玉書（中）和隊友黃湘婷（左）分享籃球路的心路歷程。記者曾思儒／攝影
電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」造訪新竹光華國中，校友林玉書（中）和隊友黃湘婷（左）分享籃球路的心路歷程。記者曾思儒／攝影

4年前加入中華電信女籃，射手林玉書給自己兩年時間挑戰WSBL，一晃眼就要迎接第4個賽季，今天她還以傑出校友身份回到新竹光華國中，在電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」分享籃球路的歷程，連自己都呼意想不到。

林玉書最初加入電信的第一個活動，也是從100年就開始舉行的「愛與關懷巡迴公益活動」，她笑說：「那時並沒想到會待到第4年，還以這種身份回來母校。」

她的籃球路從光華國中開始，不過剛入學時學校並沒女籃，她先加入田徑隊，女籃成立後才加入，畢業後進入HBL名校苗栗高商；輔仁大學畢業後，電信女籃向她招手，她第一次還拒絕，第二次才決定點頭。

國中來自乙級球隊，大學也是在UBA公開一級和二級上上下下，林玉書今天分享說，籃球路有兩段低潮，其中一段就是剛加入電信，「第一年身體碰撞、戰術和防守感覺跟不上，每天都很怕出錯，記得有次印象深刻是做重訓，教練要我做和學姊同樣的重量，我邊做邊哭，每天都很懷疑自己。」

「我會和自己對話，不是每個人都有機會，難道我就要放棄了嗎？」撐下去的林玉書，在WSBL第二個賽季就獲得最佳第六人肯定，她以自身例子鼓勵學弟妹，乙組球員也有機會打出身價，「選擇這條路，就要勇敢面對每個挑戰！」

林玉書今年剛好畢業10年，今天啟蒙教練周海安和魏盛霖也帶著光華男、女籃球員和學姊相見歡；周海安回憶說，自己到光華服務時還沒有女籃，就是林玉書這屆開始創立，一路到現在。

光華國中沒有體育班，籃球隊都是普通班學生，傑出校友除了林玉書，現在效力PLG富邦勇士隊的周桂羽也來自光華，今天小球員也在基層訓練站接受電信女籃親自指導。

校長宋雨親提到，今天是學校第一次有籃球校友回「娘家」回饋和分享，相信在校小朋友透過這次和電信女籃的互動，可以得到不同視野，「小朋友會知道，球員除了球場，還有其他的回饋方式和社會關懷。」

電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」造訪新竹光華國中，中華電信基金會副執行長高世威（白衣）代表贈球給光華校長宋雨親。記者曾思儒／攝影
電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」造訪新竹光華國中，中華電信基金會副執行長高世威（白衣）代表贈球給光華校長宋雨親。記者曾思儒／攝影
電信射手林玉書（右二）回母校光華國中，和啟蒙教練周海安（右一）、魏盛霖（左一）和光華校長宋雨親合影。記者曾思儒／攝影
電信射手林玉書（右二）回母校光華國中，和啟蒙教練周海安（右一）、魏盛霖（左一）和光華校長宋雨親合影。記者曾思儒／攝影

富邦勇士 WSBL 田徑

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