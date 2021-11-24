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UBA／台大法律高材生就愛打籃球 一圓甲級夢

中央社 / 台北25日電

全隊都是籃球素人，台灣大學球員卻憑著對籃球的熱愛，今年站上UBA一級最高舞台，身為隊長同時也是法律系大三的蘇恩霈就說：「就是要挑戰更高水準才有意思。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學中美堂進行第3天賽事，台灣大學最終雖以68比75落敗，但仍把傳統強權台灣師大嚇出一身冷汗。

就讀台大法律系的蘇恩霈，承認在校的課業壓力非常沉重，但對他來說，蠟燭兩頭燒的狀態並不陌生，因為高三那年，他同樣得一邊準備指考、一邊備戰全國賽，而最終他也如願考上理想的大學。

事實上，蘇恩霈自國中開始，就都是校隊一員，只是球隊僅止於乙組，從未打過甲組，考上大學後他原本只參加系隊，但他發現，「就是要挑戰更高水準才有意思。」

這句話如同台大的UBA之旅，上個賽季他們在UBA二級名列全國第3，取得一級參賽入場券，今年他們首役慘敗衛冕軍政治大學，次役則不敵輔仁大學，今天雖與勝利擦身而過，卻讓人不敢再小覷這支球隊。

蘇恩霈承認，球季期間他們一週訓練5天，比賽期間缺課只能請同學幫忙錄音，回家後再惡補，他強調，既然挑戰了甲一級，當然還是想贏球、拼保級。

明年將升上大四的蘇恩霈，也要開始準備律師與司法官考試，即便很忙碌，但他透露，很難把籃球從他的生命中割捨，「我沒有其他的才藝和嗜好，籃球是我除了唸書之外，最拿手的事情。」

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