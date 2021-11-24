UBA／丁冠皓變身射手 好麻吉高錦瑋功不可沒

健行科大前鋒丁冠皓今天手感熱得發燙，光在上半場就飆進單場生涯新高的6顆三分球、獨拿18分，率領球隊以94比70擊敗中原大學，並在UBA男子組預賽拉出3連勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學中美堂進行第3天賽事，健行靠著丁冠皓大發神威，上半場打完就已取得33分領先優勢。

丁冠皓過去主打大前鋒，三分球不算是他拿手的進攻武器，他印象中生涯最多一場也不過投進兩顆，他承認，過去2年他總枯坐板凳沒有太多機會，打不好的時候就會告訴自己：「看隊友打這麼久了，上了場就不要想太多，不要怕投不進。」

今天單場飆進6顆三分球的丁冠皓，直到投進第4球才意識到自己狀況超火燙，他也把功勞記在平時結伴一起投籃訓練的好麻吉高錦瑋身上。

高錦瑋是健行陣中最穩定的射手之一，丁冠皓透露，會和高錦瑋一組除了兩人感情好，另一方面好友精準的三分能力可以激勵自己，讓自己想追上，他笑說：「高錦瑋很準，球比較好撿也是原因之一，只是他很喜歡用囂張的表情來看我。」

高錦瑋則透露，球隊規定每個點要連續投進5球，他曾經一個點就幫丁冠皓撿了快100球，但他不後悔選擇和好友一組，「三分球是丁冠皓必須要具備的能力，而且他一直都在進步中。」

至於為何要用囂張的表情欺負丁冠皓，高錦瑋連忙解釋：「我那是為了激勵他，今天他這麼準，我比他還要興奮，他投進第6顆三分球時，手勢還是我幫他比的。」